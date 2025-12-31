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หูฟังอินเอียร์แบบมีสาย

TAE2146WT/00

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ
สีดำ
สีดำ

Dynamic Bass

ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร

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เล่นเพลงและสนทนา

Dynamic Bass

  • ปลั๊ก USB-C

  • ไดรเวอร์ 10 มม.

  • หูฟังอินเอียร์แบบปิดด้านหลัง

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี