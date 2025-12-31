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  • Dynamic Bass
  • Dynamic Bass
  • Dynamic Bass
  • Dynamic Bass
  • Dynamic Bass
  • Dynamic Bass

หูฟังอินเอียร์แบบมีสาย

TAE2146BK/97

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีขาว
สีดำ
สีดำ
สีดำ
สีดำ

Dynamic Bass

ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร

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เล่นเพลงและสนทนา

Dynamic Bass

  • ปลั๊ก USB-C

  • ไดรเวอร์ 10 มม.

  • หูฟังอินเอียร์แบบปิดด้านหลัง

ไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว

ด้วยไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips นี้เพื่อฟังเพลงและรับสายจากโทรศัพท์มือถือได้ เพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรี พร้อมรับและวางสายได้อย่างง่ายดายจากชุดหูฟัง

หูฟังแบบใส่ในหู ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก

ตัวขับเสียงที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษของหูฟัง Philips สวมใส่สบายและกระชับพอดีกับรูหู จึงช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่

สายยาว 1.2 เมตร จึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมากที่สุด

สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค

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