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TAE2146BK/97
Dynamic Bass
ไดรเวอร์ 10 มม. อันทรงพลังสำหรับเสียงเบสแบบไดนามิกและเสียงที่ชัดเจน ไมโครโฟนในตัวและปุ่มรับสายเพื่อความสะดวกในการโทร
ปลั๊ก USB-C
ไดรเวอร์ 10 มม.
หูฟังอินเอียร์แบบปิดด้านหลัง
ด้วยไมโครโฟนและปุ่มรับสายในตัว คุณจึงสามารถใช้ชุดหูฟัง Philips นี้เพื่อฟังเพลงและรับสายจากโทรศัพท์มือถือได้ เพลิดเพลินกับการโทรแบบแฮนด์ฟรี พร้อมรับและวางสายได้อย่างง่ายดายจากชุดหูฟัง
ตัวขับเสียงที่มีขนาดเล็กเป็นพิเศษของหูฟัง Philips สวมใส่สบายและกระชับพอดีกับรูหู จึงช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ให้คุณได้มีความสุขกับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่
สายเคเบิลยาวกำลังดี ให้อิสระคุณในการเก็บเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
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