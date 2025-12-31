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ทุกรุ่น

  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
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  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
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  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

2000 seriesหูฟังไร้สายที่แท้จริง

TAT2000BL/97

จำหน่ายในรุ่น

สีขาว
สีขาว
สีชมพู
สีชมพู
สีดำ
สีดำ
สีน้ำเงิน
สีน้ำเงิน

หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

อัปเกรดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ใส่พอดีและมีเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเล่นสื่อได้นานถึง 32 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จขนาดพกพา และการโทรของคุณนั้นจะชัดเจนกว่าที่เคย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

  • ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ

  • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic

  • เคสชาร์จขนาดพกพา

  • เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวเอียร์บัดเอง หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในระดับเสียงที่ต่ำ

เคสชาร์จที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง

เคสชาร์จที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง

You get 7 ชั่วโมง play time from a full charge, and an extra 25 ชั่วโมง from the case. Pop the เอียร์บัด back in the charging case and they’ll recharge fully in 2 ชั่วโมง. If you need a quick boost, just 10 minutes gives you an extra hour, and Mono mode lets you use either เอียร์บัด while the other one charges. The case can be charged via USB-C.

เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 4 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!

ข้อมูลทางเทคนิค

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