TAT2000BK/97
หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
อัปเกรดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ใส่พอดีและมีเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเล่นสื่อได้นานถึง 32 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จขนาดพกพา และการโทรของคุณนั้นจะชัดเจนกว่าที่เคยดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวเอียร์บัดเอง หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในระดับเสียงที่ต่ำ
You get 7 ชั่วโมง play time from a full charge, and an extra 25 ชั่วโมง from the case. Pop the เอียร์บัด back in the charging case and they’ll recharge fully in 2 ชั่วโมง. If you need a quick boost, just 10 minutes gives you an extra hour, and Mono mode lets you use either เอียร์บัด while the other one charges. The case can be charged via USB-C.
ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 4 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!
บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียรเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น อย่างไม่มีการตกหล่นของคุณภาพเสียง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกันและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair
พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก
ฝาครอบจุกหูซิลิโคนช่วยให้สวมใส่ในช่องหูได้อย่างพอดีและมั่นคง การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปคู่หู Philips Headphones
นอกจากการปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสที่เอียร์บัดแล้ว แอปคู่หูของเราจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสเอียร์บัด และเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ภายในแอป และใช้แอปเพื่อจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ค้นหาตำแหน่งเอียร์บัด อัปเดตเฟิร์มแวร์เอียร์บัด และอีกมากมาย
ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips
เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอียร์บัดเหล่่านี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภคที่ได้รับการรับรองจาก RCS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC พร้อมหมึกพิมพ์ที่ทำจากเมล็ดถั่วเหลือง
เสียง
การเชื่อมต่อ
ด้านนอกกล่อง
สะดวกสบาย
ด้านในกล่อง
กำลังไฟ
ขนาดบรรจุภัณฑ์
อุปกรณ์เสริม
ดีไซน์
โทรคมนาคม
ขนาด
ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
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