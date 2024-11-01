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  • หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

    2000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

    TAT2000BK/97

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

    อัปเกรดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ใส่พอดีและมีเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเล่นสื่อได้นานถึง 32 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จขนาดพกพา และการโทรของคุณนั้นจะชัดเจนกว่าที่เคย

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    จำหน่ายในรุ่น:

    2000 series หูฟังไร้สายที่แท้จริง

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    หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน

    • ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ
    • เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
    • เคสชาร์จขนาดพกพา
    • เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว

    Dynamic Bass จะให้คุณภาพเสียงสุดยอดแม้ที่ระดับเสียงที่ต่ำ

    ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวเอียร์บัดเอง หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในระดับเสียงที่ต่ำ

    เคสชาร์จที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานสูงสุด 32 ชั่วโมง

    You get 7 ชั่วโมง play time from a full charge, and an extra 25 ชั่วโมง from the case. Pop the เอียร์บัด back in the charging case and they’ll recharge fully in 2 ชั่วโมง. If you need a quick boost, just 10 minutes gives you an extra hour, and Mono mode lets you use either เอียร์บัด while the other one charges. The case can be charged via USB-C.

    เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว เพื่อเสียงโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในพื้นที่ชุกชุม

    ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 4 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!

    การเชื่อมต่อและการจับคู่บลูทูธหลายจุดอย่างง่ายดายที่เสถียร

    บลูทูธ 5.4 จะให้การเชื่อมต่อที่เสถียรเพื่อการสตรีมที่ราบรื่น อย่างไม่มีการตกหล่นของคุณภาพเสียง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธสองชิ้นได้พร้อมกันและจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านทางแอปพลิเคชันหูฟัง Philips ผู้ใช้ Android ยังสามารถใช้ Google Fast Pair และผู้ใช้ Windows สามารถใช้ Microsoft Swift Pair

    การป้องกันน้ำกระเด็นและเหงื่อระดับ IPX4

    พิกัดการป้องกันระดับ IPX4 ช่วยให้ใช้งานเอียร์บัดได้แม้จะมีฝนตกเล็กน้อย! หรือวันอากาศร้อนที่มีเหงื่อออกมาก

    สวมใส่สบายและการควบคุมแบบสัมผัสบนตัวหูฟังที่ปรับแต่งได้

    ฝาครอบจุกหูซิลิโคนช่วยให้สวมใส่ในช่องหูได้อย่างพอดีและมั่นคง การควบคุมระบบสัมผัสของเอียร์บัดจะให้การควบคุมที่ง่ายและปรับแต่งได้ผ่านแอปคู่หู Philips Headphones

    แอป Philips Headphones ปรับแต่งเอียร์บัดของคุณ

    นอกจากการปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสที่เอียร์บัดแล้ว แอปคู่หูของเราจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการควบคุมแบบสัมผัสเอียร์บัด และเปิดใช้งาน Dynamic Bass หรือปรับแต่งเสียงด้วยอีควอไลเซอร์ภายในแอป และใช้แอปเพื่อจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ค้นหาตำแหน่งเอียร์บัด อัปเดตเฟิร์มแวร์เอียร์บัด และอีกมากมาย

    เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Philips นุ่มนวลและคมชัด

    ดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหรือพอดคาสต์! ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ในเอียร์บัดไร้สายเหล่านี้จะให้คุณภาพเสียงที่อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเบสที่ลุ่มลึกตามสไตล์ของ Philips

    การออกแบบและการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ

    เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความยั่งยืนและโปร่งใสมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอียร์บัดเหล่่านี้ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลหลังการบริโภคที่ได้รับการรับรองจาก RCS และบรรจุภัณฑ์ปลอดพลาสติกของเราใช้กระดาษแข็งรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC พร้อมหมึกพิมพ์ที่ทำจากเมล็ดถั่วเหลือง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง
      6 มม.
      ประเภทไดรเวอร์
      ไดนามิค

    • การเชื่อมต่อ

      เวอร์ชัน Bluetooth
      5.4
      Bluetooth Profile
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      ระยะห่างสูงสุด
      สูงสุดถึง 10  ม.
      การเชื่อมต่อแบบหลายจุด
      มี
      รองรับตัวแปลงสัญญาณ
      SBC

    • ด้านนอกกล่อง

      ความยาว
      24.80  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      24
      ความกว้าง
      22.30  ซม.
      น้ำหนักรวม
      2.807  กก.
      ความสูง
      21.20  ซม.
      GTIN
      1 48 95229 16030 6
      น้ำหนักสุทธิ
      1.50  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      1.307  กก.

    • สะดวกสบาย

      กันน้ำ
      IPX4
      การรองรับแอปพลิเคชันหูฟัง Philips
      มี
      โหมดโมโนสำหรับ TWS
      มี
      สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้
      มี
      ประเภทของการควบคุม
      สัมผัส
      จับคู่ Google อย่างรวดเร็ว
      มี
      Microsoft Swift Pair
      มี

    • ด้านในกล่อง

      ความยาว
      11.50  ซม.
      จำนวนบรรจุภัณฑ์
      3
      ความกว้าง
      10.20  ซม.
      ความสูง
      9.00  ซม.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.19  กก.
      น้ำหนักรวม
      0.311  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.121  กก.
      GTIN
      2 48 95229 16030 3

    • กำลังไฟ

      จำนวนแบตเตอรี่
      3 ชิ้น
      เวลาการเล่นเพลง
      7 + 25  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จ
      2  ชั่วโมง
      เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว
      10 mins for 1 hr
      ประเภทแบตเตอรี่(เคสชาร์จ)
      Lithium Polymer (Built-in)
      ประเภทแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      Lithium Polymer (Built-in)
      น้ำหนักแบตเตอรี่ (ทั้งหมด)
      12.1  ก.
      ความจุแบตเตอรี่(เคส)
      520  mAh
      ความจุแบตเตอรี่(เอียร์บัด)
      49  mAh

    • ขนาดบรรจุภัณฑ์

      ความสูง
      9.5  ซม.
      ประเภทบรรจุภัณฑ์
      กล่องบรรจุ
      ชนิดของชั้นวาง
      1
      ความกว้าง
      9  ซม.
      ความลึก
      3.3  ซม.
      จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
      Hanging
      EAN
      48 95229 16030 9
      น้ำหนักรวม
      0.086  กก.
      น้ำหนักสุทธิ
      0.063  กก.
      น้ำหนักเมื่อทดค่า
      0.023  กก.

    • อุปกรณ์เสริม

      คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      มี
      จุกหูฟัง
      3 ขนาด (S/M/L)
      เคสชาร์จ
      มี
      สายชาร์จ
      สายเคเบิล USB-C 200 มม.

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ
      วัสดุต่อหู
      ซิลิโคน
      ที่ครอบหู
      ใส่ในหู
      ชนิดใส่ในหู
      จุกหูฟังซิลิโคน

    • โทรคมนาคม

      ไมโครโฟนสำหรับการโทร
      2 mics

    • ขนาด

      ขนาดเคสชาร์จ (กว้างxลึกxสูง)
      5.70 x 2.60 x 4.40  ซม.
      ขนาดหูฟังเอียร์บัด (กว้างxลึกxสูง)
      2.50 x 1.90 x 3.00  ซม.
      น้ำหนักรวม
      0.041  กก.

    • ผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

      รองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      การเปิดใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      การสัมผัสแบบมัลติฟังก์ชัน
      การรองรับผู้ช่วยส่วนตัวผ่านการสั่งงานด้วยเสียง
      มี

    Badge-D2C

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