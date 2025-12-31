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TAT2000PK/97
หูฟังไร้สายขนาดเล็กที่เหมาะกับการใช้งานในทุกวัน
อัปเกรดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณด้วยหูฟังไร้สายขนาดเล็กที่ใส่พอดีและมีเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถเล่นสื่อได้นานถึง 32 ชั่วโมงด้วยเคสชาร์จขนาดพกพา และการโทรของคุณนั้นจะชัดเจนกว่าที่เคย
ขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ
เสียงเป็นธรรมชาติ พลังเบสแบบ Dynamic
เคสชาร์จขนาดพกพา
เทคโนโลยีไมโครโฟน 4 ตัว
ไดรเวอร์เสียงขนาด 6 มม. ในเอียร์บัดขนาดเล็กรุ่นนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมแม้ที่ระดับเสียงที่ไม่ดังมากนัก เปิดใช้งาน Dynamic Bass ได้จากตัวเอียร์บัดเอง หรือผ่านแอป Philips Headphones ก็จะทำให้คุณได้สัมผัสกับพลังเบสอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในระดับเสียงที่ต่ำ
You get 7 ชั่วโมง play time from a full charge, and an extra 25 ชั่วโมง from the case. Pop the เอียร์บัด back in the charging case and they’ll recharge fully in 2 ชั่วโมง. If you need a quick boost, just 10 minutes gives you an extra hour, and Mono mode lets you use either เอียร์บัด while the other one charges. The case can be charged via USB-C.
ระหว่างที่โทรศัพท์ ไมโครโฟน 4 ตัวและอัลกอริธึมการลดสัญญาณรบกวนจะทำงานร่วมกันเพื่อบันทึกเสียงพูดของคุณเพื่อทำการตัดเสียงรบกวน แม้ว่าคุณจะอยู่ในร้านอาหารที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ก็จะถ่ายทอดเสียงของคุณอย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนจากคนรอบข้าง!
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