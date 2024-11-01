XC7055/01
ทำความสะอาดได้หมดจดทั่วทั้งบ้านด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว
ต้องการพื้นที่สะอาดหมดจดโดยไม่มีขนสัตว์เลี้ยงไปทั่วบ้านใช่ไหม พบกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips Cordless Vacuum 7000 Pet เพื่อนคู่ใจแบบไร้สายที่ดีที่สุด ทำความสะอาดได้สูงสุด ใช้แบตเตอรี่น้อยที่สุด (2) ด้วย PowerCyclone 12 เพื่อบ้านที่สะอาดหมดจดด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว (8)ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 12 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วของกระแสลมที่ยอดเยี่ยม (สูงถึง 1,080 ลิตร/นาที(4)) อย่างประหยัดพลังงาน เทคโนโลยี PowerCyclone 12 ได้รับแรงบันดาลใจจากวิศวกรรมการบินเพื่อการทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกอย่างเหนือชั้น ส่งผลให้ทำความสะอาดพื้นทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่แบตเตอรี่ไม่หมด
หัวดูด TriActive Smart LED ได้รับการออกแบบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99.9% (5) ในครั้งเดียวบนพื้นหลายประเภท การตั้งค่าอัตโนมัติจะปรับพลังดูดตามประเภทพื้น และให้คุณปรับแต่งความสว่างของไฟ LED เพื่อให้คุณมองเห็นฝุ่นได้แม้แต่จุดเล็กที่สุด หากต้องการ คุณยังสามารถเลือกโหมดความเร็วได้ 3 โหมดที่คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ หัวดูดทำความสะอาดได้ใกล้ขอบและมุมได้มากถึง 0 มม.
เข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างง่ายดายด้วยการกำหนดค่าเครื่องดูดฝุ่นให้เหมาะกับความต้องการของคุณ หมุนหัวดูดฝุ่นในมือถือได้อย่างง่ายดายและคลิกที่อุปกรณ์เสริมที่มีไฟ LED แสดงตำแหน่ง ดังนั้นคุณจึงสามารถมองเห็นฝุ่นทุกเม็ดขณะทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับสัตว์เลี้ยงช่วยให้บ้านของคุณปราศจากขนเส้นเล็กและยาว โดยสามารถกำจัดขนเหล่านี้ออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงโซฟาหรือที่นอนสัตว์เลี้ยง หัวดูดซอกซอนแบบยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ หัวดูดแบบ 2-in-1 สลับระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนแบบกว้างได้อย่างง่ายดาย
ทำงานเสร็จในครั้งเดียว ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว เครื่องดูดฝุ่น Philips 7000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 360 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 135 ตร.ม. ในโหมด Turbo (3) แม้แต่ในโหมด Turbo ก็สามารถทำความสะอาดบ้านทั้งหลังได้ แบตเตอรี่เสริมและเครื่องชาร์จด่วน (XV1797) มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นสองเท่า
จอแสดงผลแบบดิจิทัลช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์และให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการระหว่างและหลังการทำความสะอาด ปรับความสว่างและความเร็วได้อย่างง่ายดายผ่านจอแสดงผล หากแผ่นกรองเต็ม คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ถือเป็นเรื่องชาญฉลาดทีเดียว
ทำไมไม่ลองถูพื้นอย่างรวดเร็วในขณะที่คุณดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดโดยรวมให้ทั่วถึงในครั้งเดียว Aqua Module ของเราซึ่งติดตั้งและถอดออกได้ง่ายใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชื้นเพื่อขจัดคราบต่างๆ ในขณะที่คุณดูดฝุ่น
เพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นที่บ้านด้วยระบบกรองป้องกันภูมิแพ้ของเราซึ่งกรองละอองเกสร ขนสัตว์ ไรฝุ่น และฝุ่นละอองขนาดเล็กอื่นๆ ได้มากกว่า 99.9% (9) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และสำหรับทุกคน
เครื่องดูดฝุ่นที่เชื่อถือได้ ออกแบบและสร้างมาเพื่อการทำความสะอาดที่ทรงพลังในระยะยาว รับประกัน 2 ปี ได้รับรางวัลการออกแบบ IF ประจำปี 2024 ได้รับการรับรองจาก DEKRA ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยพลาสติกรีไซเคิล สำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips หนึ่งพันเครื่องที่จำหน่าย เราลดการใช้พลาสติกใหม่ได้เทียบเท่ากับหลอดพลาสติก 1,422,500 หลอด
กรณีการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ฟังก์ชัน
ดีไซน์
อุปกรณ์เสริม
น้ำหนักและขนาด
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ประเทศผู้ผลิต
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