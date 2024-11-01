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    ซีรีส์ 7000 Cordless Vacuum Pet

    XC7055/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    1 รางวัล

    ทำความสะอาดได้หมดจดทั่วทั้งบ้านด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    ต้องการพื้นที่สะอาดหมดจดโดยไม่มีขนสัตว์เลี้ยงไปทั่วบ้านใช่ไหม พบกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips Cordless Vacuum 7000 Pet เพื่อนคู่ใจแบบไร้สายที่ดีที่สุด ทำความสะอาดได้สูงสุด ใช้แบตเตอรี่น้อยที่สุด (2) ด้วย PowerCyclone 12 เพื่อบ้านที่สะอาดหมดจดด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว (8)

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    ซีรีส์ 7000 Cordless Vacuum Pet

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    ทำความสะอาดได้หมดจดทั่วทั้งบ้านด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว

    สูงสุด 80 นาที (1) พลังครอบคลุมทั่วทั้งบ้าน

    • เทคโนโลยีการดูด PowerCyclone 12
    • หัวดูด TriActive Smart ที่เข้ากับพื้น
    • การทำงานที่ยาวนาน 80 นาทีในโหมด Eco(1)
    • มี Aqua Module สำหรับถูพื้น
    • มีความคล่องตัว อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง และไฟ
    PowerCyclone 12: พลังดูดสูงสุดพร้อมระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุดของเรา(7)

    PowerCyclone 12: พลังดูดสูงสุดพร้อมระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุดของเรา(7)

    มอเตอร์ดิจิตอล PowerCyclone 12 และ PowerBlade ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเร็วของกระแสลมที่ยอดเยี่ยม (สูงถึง 1,080 ลิตร/นาที(4)) อย่างประหยัดพลังงาน เทคโนโลยี PowerCyclone 12 ได้รับแรงบันดาลใจจากวิศวกรรมการบินเพื่อการทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกอย่างเหนือชั้น ส่งผลให้ทำความสะอาดพื้นทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่แบตเตอรี่ไม่หมด

    หัวดูด TriActive Smart LED จดจำประเภทพื้นและปรับเปลี่ยนได้

    หัวดูด TriActive Smart LED จดจำประเภทพื้นและปรับเปลี่ยนได้

    หัวดูด TriActive Smart LED ได้รับการออกแบบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกได้มากถึง 99.9% (5) ในครั้งเดียวบนพื้นหลายประเภท การตั้งค่าอัตโนมัติจะปรับพลังดูดตามประเภทพื้น และให้คุณปรับแต่งความสว่างของไฟ LED เพื่อให้คุณมองเห็นฝุ่นได้แม้แต่จุดเล็กที่สุด หากต้องการ คุณยังสามารถเลือกโหมดความเร็วได้ 3 โหมดที่คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ หัวดูดทำความสะอาดได้ใกล้ขอบและมุมได้มากถึง 0 มม.

    ความคล่องตัวสูงสุดเนื่องจากถือด้วยมือ ไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

    ความคล่องตัวสูงสุดเนื่องจากถือด้วยมือ ไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง

    เข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างง่ายดายด้วยการกำหนดค่าเครื่องดูดฝุ่นให้เหมาะกับความต้องการของคุณ หมุนหัวดูดฝุ่นในมือถือได้อย่างง่ายดายและคลิกที่อุปกรณ์เสริมที่มีไฟ LED แสดงตำแหน่ง ดังนั้นคุณจึงสามารถมองเห็นฝุ่นทุกเม็ดขณะทำความสะอาด หัวฉีดสำหรับสัตว์เลี้ยงช่วยให้บ้านของคุณปราศจากขนเส้นเล็กและยาว โดยสามารถกำจัดขนเหล่านี้ออกจากพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงโซฟาหรือที่นอนสัตว์เลี้ยง หัวดูดซอกซอนแบบยาวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ หัวดูดแบบ 2-in-1 สลับระหว่างแปรงขนนุ่มสำหรับปัดฝุ่นบนพื้นผิวที่บอบบางและหัวดูดซอกซอนแบบกว้างได้อย่างง่ายดาย

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 80 นาทีในโหมด Eco และ 30 นาทีในโหมด Turbo (6)

    แบตเตอรี่แบบเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 80 นาทีในโหมด Eco และ 30 นาทีในโหมด Turbo (6)

    ทำงานเสร็จในครั้งเดียว ด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว เครื่องดูดฝุ่น Philips 7000 Series สามารถทำความสะอาดพื้นที่ได้มากกว่า 360 ตร.ม. ในโหมด Eco และมากกว่า 135 ตร.ม. ในโหมด Turbo (3) แม้แต่ในโหมด Turbo ก็สามารถทำความสะอาดบ้านทั้งหลังได้ แบตเตอรี่เสริมและเครื่องชาร์จด่วน (XV1797) มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นสองเท่า

    จอแสดงผลดิจิตัลช่วยให้มีการทำความสะอาดแบบอัจฉริยะ

    จอแสดงผลดิจิตัลช่วยให้มีการทำความสะอาดแบบอัจฉริยะ

    จอแสดงผลแบบดิจิทัลช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์และให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการระหว่างและหลังการทำความสะอาด ปรับความสว่างและความเร็วได้อย่างง่ายดายผ่านจอแสดงผล หากแผ่นกรองเต็ม คุณจะได้รับการแจ้งเตือน ถือเป็นเรื่องชาญฉลาดทีเดียว

    คลิกที่โมดูล Aqua เพื่อทำความสะอาดแบบเปียกอย่างรวดเร็ว

    คลิกที่โมดูล Aqua เพื่อทำความสะอาดแบบเปียกอย่างรวดเร็ว

    ทำไมไม่ลองถูพื้นอย่างรวดเร็วในขณะที่คุณดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดโดยรวมให้ทั่วถึงในครั้งเดียว Aqua Module ของเราซึ่งติดตั้งและถอดออกได้ง่ายใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ชื้นเพื่อขจัดคราบต่างๆ ในขณะที่คุณดูดฝุ่น

    ระบบกรอง 3 ชั้น ล็อคฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารก่อภูมิแพ้ได้ &lt;99.9% (8)

    ระบบกรอง 3 ชั้น ล็อคฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารก่อภูมิแพ้ได้ <99.9% (8)

    เพลิดเพลินกับคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นที่บ้านด้วยระบบกรองป้องกันภูมิแพ้ของเราซึ่งกรองละอองเกสร ขนสัตว์ ไรฝุ่น และฝุ่นละอองขนาดเล็กอื่นๆ ได้มากกว่า 99.9% (9) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ และสำหรับทุกคน

    ออกแบบมาเพื่อคุณภาพที่ทนทาน

    ออกแบบมาเพื่อคุณภาพที่ทนทาน

    เครื่องดูดฝุ่นที่เชื่อถือได้ ออกแบบและสร้างมาเพื่อการทำความสะอาดที่ทรงพลังในระยะยาว รับประกัน 2 ปี ได้รับรางวัลการออกแบบ IF ประจำปี 2024 ได้รับการรับรองจาก DEKRA ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยพลาสติกรีไซเคิล สำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Philips หนึ่งพันเครื่องที่จำหน่าย เราลดการใช้พลาสติกใหม่ได้เทียบเท่ากับหลอดพลาสติก 1,422,500 หลอด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กรณีการใช้งาน

      เหมาะสำหรับประเภทพื้น
      พื้นแข็งและพื้นนุ่ม
      ตัวเลือกแบบมือถือ
      มี
      ฟังก์ชันถูพื้น
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      อะลูมิเนียมและพลาสติก
      สี
      Coral Mood
      เทคโนโลยี Cyclone
      PowerCyclone 12
      การตั้งค่า
      ประหยัด, ปกติ, เทอร์โบและอัตโนมัติ
      เวลาในการใช้งาน (ประหยัด)
      80 นาที
      เวลาในการใช้งาน (เทอร์โบ)
      30 นาที
      การไหลเวียนอากาศ (สูงสุด)
      1080 ลิตร/นาที
      ความจุฝุ่น
      0.6 ลิตร
      ระดับเสียง
      < 80dB
      ประเภทแบตเตอรี่
      ลิเธียมไอออนแบบเปลี่ยนทดแทนได้
      แรงดันไฟฟ้า
      25.2 V
      ความถี่
      50/60Hz
      เวลาในการชาร์จ
      6.5 ชั่วโมง
      ประเภทจอแสดงผล
      Smart LCD
      ประเภทแผ่นกรอง
      ระบบกรอง 5 ชั้น
      ไฟ LED
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      มี
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      มี

    • ฟังก์ชัน

      การจดจำพื้น
      มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี

    • ดีไซน์

      พลาสติกรีไซเคิล, มาพร้อมอุปกรณ์เสริม
      869.3
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      มี

    • อุปกรณ์เสริม

      หัวดูดขนาดมาตรฐาน
      หัวดูด TriActive Smart LED
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      - Upholstery tool with LEDGuide - หัวดูดซอกซอน with LEDGuide - Combination tool with LEDGuide 1 แผ่นไมโครไฟเบอร์
      หัวดูดเสริม
      Mini TurboBrush (XV1684)
      แท่นชาร์จ
      ยึดกับผนัง
      หัวดูด Aqua
      โมดูล Aqua

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      18.5 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      25.5 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      115 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (มือถือเท่านั้น)
      1687 ก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      20 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      31.5 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      74.8 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      5.9 กก.

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      XV1670/02 - แผ่นไมโครไฟเบอร์
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      XV1797/01 - ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      XV1681/01 - แผ่นกรองสำรอง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 4
      XV1685/01 - ชุดทำความสะอาดบ้านครบชุด
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 5
      XV1684/01 - แปรงปัดเทอร์โบขนาดเล็ก
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 6
      XV1792/01 - โซลูชันการทำความสะอาดพื้น

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • (1) โหมด Eco ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (2) บนพื้นแข็งโดยตั้งค่าเป็นโหมดเทอร์โบ
    • (3) บนพื้นแข็งโดยใช้หัวดูดแบบแห้ง
    • (4) โหมดเทอร์โบ
    • (5) บนพื้นแข็งโดยตั้งค่าเป็นโหมดเทอร์โบ การถูหนึ่งครั้งหมายถึงการเลื่อนไปแล้วเลื่อนกลับหนึ่งครั้ง
    • (6) ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (7) โหมดเทอร์โบ ถือด้วยมือเท่านั้น
    • (8) อ้างอิงจากบ้านขนาด 360 ตร.ม. พร้อมพื้นแข็ง ในโหมดประหยัดพลังงาน
    • (9) ขนาดอนุภาค >0.5 μm

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