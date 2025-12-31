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192E1SB/00
จอ HD 16:9 ที่คุ้มค่า
เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-Ready HD พร้อมอินพุต VGA, การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น จอรุ่น 192E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
E-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
WXGA
เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใช้ในการเปลี่ยนจากการใช้ (สีดำ) เป็นไม่ใช้ (สีขาว) และกลับมาที่ใช้งาน (สีดำ) อีกครั้ง โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: เวลาตอบสนองที่ต่ำกว่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีจุดรบกวนที่ปรากฏให้เห็นในข้อความและกราฟิกลดน้อยลง เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือตัววัดที่สำคัญสำหรับการแสดงผลข้อมูลในการทำงาน เช่น เอกสาร กราฟ และภาพถ่าย
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)
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