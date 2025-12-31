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ยกเลิกการผลิต
202E1SB/00
จอแสดงผลผิวเคลือบมัน 16:9 HD ที่มีตัวควบคุมแบบ SmartTouch
เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-ready HD พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 202E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
E-line จอกว้าง 51 ซม. (20")
HD+
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว
ผิวเคลือบมันที่สวยงาม สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของคุณ
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
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