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จอไวด์สกรีน LCD

202E1SB/00

จอแสดงผลผิวเคลือบมัน 16:9 HD ที่มีตัวควบคุมแบบ SmartTouch

เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-ready HD พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 202E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ

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จอแสดงผลผิวเคลือบมัน 16:9 HD ที่มีตัวควบคุมแบบ SmartTouch

  • E-line จอกว้าง 51 ซม. (20")

  • HD+

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว

ผิวเคลือบมันเสริมการตกแต่งของคุณ

ผิวเคลือบมันที่สวยงาม สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของคุณ

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติซึ่งสลับใช้ระหว่างจอภาพแบบกว้างและแบบ 4:3

ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3

ข้อมูลทางเทคนิค

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