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Brillianceจอ LCD ที่มี USB, 2ms

220C1SB/00

จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยเพื่อความบันเทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร์

จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยและคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ SmartResponse และ SmartImage ที่ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพให้สูงมากกว่าเดิม: ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต 220C1 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับความบันเทิงจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

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จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยเพื่อความบันเทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร์

  • C-line จอกว้าง 56 ซม./22"

  • รูปแบบ 16:10

ผิวเคลือบมันเสริมการตกแต่งของคุณ

ผิวเคลือบมันที่สวยงาม สะดุดตาดูกลมกลืนและลงตัวกับการตกแต่งของคุณ

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

ช่องต่อ SB สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงได้สะดวก

พอร์ต USB ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ พอร์ต USB 2.0 ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่พอร์ต USB ของจอจ่ายให้

ข้อมูลทางเทคนิค

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