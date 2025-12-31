ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

จอภาพ LED

222EL1SB/00

จอแสดงผล LED: ความเปรียบต่างที่ดียิ่งขึ้น!!

จอแสดงผล LED ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอัตราความเปรียบต่าง 1000000:1 พร้อมด้วยอินพุต VGA, สีสดใสเป็นธรรมชาติ, SmartContrast และผิวเคลือบมัน จอแสดงผล 222EL1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกความต้องการของคุณ

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จอแสดงผล LED: ความเปรียบต่างที่ดียิ่งขึ้น!!

  • E-line จอกว้าง 56 ซม./22"

  • 1920x1080 Full HD

เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

พื้นที่ติดตั้งน้อยซึ่งเข้ากันได้กับทุกไลฟ์สไตล์

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี