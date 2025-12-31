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222EL1SB/00
จอแสดงผล LED: ความเปรียบต่างที่ดียิ่งขึ้น!!
จอแสดงผล LED ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอัตราความเปรียบต่าง 1000000:1 พร้อมด้วยอินพุต VGA, สีสดใสเป็นธรรมชาติ, SmartContrast และผิวเคลือบมัน จอแสดงผล 222EL1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกความต้องการของคุณ
E-line จอกว้าง 56 ซม./22"
1920x1080 Full HD
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น
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