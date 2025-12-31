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ยกเลิกการผลิต
226CL2SB/00
จอแสดงผล LED Full HD เปี่ยมสไตล์ให้สีสันเป็นธรรมชาติ
ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง สวยมีสไตล์ของจอแสดงผล LED Full HD รุ่นใหม่ 226CL2 ที่มี SmartResponse Turbo 2 มิลลิวินาที และตัวควบคุมแบบ SmartTouch ที่พร้อมจะทำให้โลกของการเล่นเกมและภาพยนตร์มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ
21.5" (54.6 ซม.) C-line
Full HD
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จอภาพ Philips รุ่นใหม่ใช้ Slim CCFL หรือ LED รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพ แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!
คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น PowerSensor, โหมด Expanded ECO, รองรับแลปทอปโดยมีปลั๊กจอภาพแบบคู่, มัลติมีเดีย, รองรับ DisplayPort, สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, ระบบเสียง และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์ มีรายละเอียด ID ของจอภาพสำหรับการจัดการคลังสินค้า
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