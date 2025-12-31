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ยกเลิกการผลิต
226V3LSB8/00
เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส
จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!
V Line
21.5" (54.6 ซม.)
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
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