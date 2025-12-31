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227E3LPHSU/00
จอแสดงผลสุดหรูหราที่มี PowerSensor
รับประสบการณ์ภาพระบบ LED ยอดเยี่ยมที่ให้สีเป็นธรรมชาติ การออกแบบหรูหราพร้อมกรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งใส, HDMI และ PowerSensor ที่ใช้งานง่ายที่จะตรวจจับตัวคุณ ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
E Line
21.5" (54.6 ซม.)
PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
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