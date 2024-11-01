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ศิลปะแห่งความหรูหราและประสิทธิภาพ
ด้วยตัวเครื่องบางสุดหรูหราและฐานอะลูมิเนียมที่มีสไตล์ทำให้ Moda รุ่นใหม่นี้คืองานศิลปะดูประโยชน์ทั้งหมด
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คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมดรวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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