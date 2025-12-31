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X-tremeVision Pro150หลอดไฟหน้ารถ

9005XVPS2

ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ผสมผสานความสว่างอันน่าทึ่งเข้ากับอายุการใช้งานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลอดไฟประสิทธิภาพสูง Philips X-tremeVision Pro150 มอบทัศนวิสัยเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักปลอดภัยยิ่งขึ้นบนท้องถนน

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ส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งาน

ความสว่างอันน่าทึ่งเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ

  • ประเภทหลอดไฟ: HB3

  • ภายในบรรจุ: 2 หลอด

  • 12 V, 60 W

ดูเพิ่มเติมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย

ด้วย Philips X-tremeVision Pro150 คุณจะได้รับแสงที่สว่างยิ่งขึ้นถึง 150% ขับรถกลับบ้านไปหาคนที่คุณรักโดยที่คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืดและสภาพอากาศที่เลวร้าย การออกแบบไส้หลอดขั้นสูงมอบความแม่นยำและความสว่างที่มากขึ้นเพื่อการส่องสว่างถนนที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีแก้วควอตซ์ Diamond Precision ใหม่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสว่างที่เพิ่มขึ้น

หลอดไฟประสิทธิภาพสูงใช้งานได้นานถึง 450 ชั่วโมง***

เทคนิคการผลิตใหม่สำหรับแก้วควอตซ์ Diamond Precision ของ Philips จะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดและความดัน องค์ประกอบเฉพาะของก๊าซประสิทธิภาพสูงจะช่วยปกป้องไส้หลอดจากการเสื่อมสภาพ ซึ่งหมายถึงความสว่างที่มากขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นถึง 450 ชั่วโมง (อ้างอิงจากรุ่น H7; H1: 350h) อาจเป็นอายุการใช้งานหลอดไฟกำลังสูงที่มากที่สุด

เพื่อความปลอดภัย โปรดเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่

การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเป็นคู่แทนที่จะเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟที่เสียไปจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หลอดไฟรุ่นใหม่ให้กำลังส่องสว่างและประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นคู่จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียของไฟหน้า ได้รับประโยชน์จากลำแสงที่สว่างและสมดุลที่ดีขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด คุณทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ยกเว้นรุ่น H1, H11, HIR2