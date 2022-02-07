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เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย
CD
เทป
เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบออดิโอชุดนี้จะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบออดิโอของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช้แผ่น CD ดังกล่าวได้เท่านั้น
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ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
4.0
จาก 5
55
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
itsajay
07/02/2022
Singapore
ca. 10 years!!
even tho it's not available anymore, i would love to buy it again! i got this for my birthday ca 10 years ago and it's starting to lag a bit here and there, but hey, 10 years! i really love the player and am kinda sad it doesn't work as good anymore and isn't available, but oh well..
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2020-02-07
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine
วันที่ใช้ 2020-02-07
ZICHAOLEI
29/03/2012
Singapore
Good product
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine
SwatiGarg
26/03/2012
Singapore
3-in-1, great value for money
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ AZ1027 CD Soundmachine