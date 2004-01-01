คำค้นหา

    Beard Trimmer 3000 Series การดูแลเคราด้วยใบมีดปลายมน

    BT3617/15

    เล็มได้ไวและแม่นยำ

    รวดเร็วและสบายในทุกครั้งที่ใช้งาน ปลายใบมีดโค้งมนช่วยให้การเล็มนุ่มนวล ไม่ระคายผิว โดยใบมีดลับคมในตัวช่วยให้โกนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องโกนซ้ำหลายรอบ พร้อมด้วยระดับความยาวที่ปรับได้ถึง 20 ระดับ เพื่อความแม่นยำที่คุณต้องการ

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00

    Beard Trimmer 3000 Series การดูแลเคราด้วยใบมีดปลายมน

    เล็มได้ไวและแม่นยำ

    เพื่อการโกนที่เรียบเนียนและอ่อนโยน

    • ใบมีดปลายมน
    • การตั้งค่าความยาว 20 ระดับ
    • ปรับได้อย่างแม่นยำขั้นละ 0.5 มม.
    • กันน้ำ 100%
    • เวลาใช้งานสูงสุด 60 นาที
    ออกแบบมาเพื่อการตัดแต่งอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

    ออกแบบมาเพื่อการตัดแต่งอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

    ใบมีดแบบลับคมในตัวที่มีปลายมนนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้อ่อนโยนต่อผิวพรรณ เพื่อประสบการณ์การตัดที่สบาย ขณะที่ยังคงความคมไว้เหมือนกับวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย

    ตัดแต่งเคราของคุณอย่างแม่นยำอย่างที่คุณต้องการ

    ตัดแต่งเคราของคุณอย่างแม่นยำอย่างที่คุณต้องการ

    Precision Dial ของเครื่องเล็มมีการตั้งค่าความยาว 20 ระดับ โดยเพิ่มทีละ 0.5 มม. ช่วยให้คุณตัดแต่งเคราอย่างเที่ยงตรงอย่างที่คุณต้องการ

    โกนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด

    โกนอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุด

    หวี Lift & Trim ที่ทันสมัยจะช่วยยกเส้นขนขึ้นมาหาใบมีด และดึงขนทุกครั้งที่ลากผ่านแต่ละครั้งเพื่อการตัดอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

    การทำความสะอาดที่ง่ายจะช่วยให้กิจวัตรของคุณง่าย

    การทำความสะอาดที่ง่ายจะช่วยให้กิจวัตรของคุณง่าย

    เนื่องจากว่าเครื่องเล็มขนรุ่นที่สามารถล้างได้ 100% คุณสามารถล้างภายใต้ก๊อกน้ำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    เพื่อการควบคุมและความสะดวกที่เหนือกว่าขณะที่ตัด

    ด้ามจับที่มี Fine Line 360-องศาที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนจบ

    แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง

    รู้สถานะการทำงานตลอดในการใช้งานแต่ละครั้ง

    รู้สถานะการทำงานตลอดในการใช้งานแต่ละครั้ง

    ไฟสถานะจะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา และสถานะการชาร์จเต็ม เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      สะดวกสบาย
      • USB-A (ไม่รวมอะแดปเตอร์)
      • แปรงสำหรับทำความสะอาด

    • กำลังไฟ

      การชาร์จ
      • 4 ชั่วโมง
      • การชาร์จ USB-A (5V⎓ / ≥1A)
      เวลาในการใช้งาน
      60 นาที
      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      สถานะแบตเตอรี่
      สัญญาณแสดงการชาร์จ
      การใช้
      ไร้สาย

    • ดีไซน์

      การตกแต่ง
      ชนวนสีเข้ม
      ด้ามจับ
      ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์

    • บริการ

      รับประกัน
      สูงสุด 5 ปี*

    • ใช้งานง่าย

      ไม่ต้องบำรุงรักษา
      ไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด
      กันน้ำ
      เปียกและแห้ง

    • ข้อมูลสรุป

      พื้นที่ส่วนตัว
      เครา
      เครื่องมือและอุปกรณ์เสริม
      2
      การตั้งค่าความยาว
      0,5-10 มม.
      ขั้นใบมีดแม่นยำ
      20
      การแก้ปัญหา
      Trim

    • อุปกรณ์จัดแต่งทรง

      ใบมีดกันขน
      ใบมีดแบบลับคมในตัว

    • หวี

      เครา
      สั้น 0.5 - 10 มม.

