BT3617/15
เล็มได้ไวและแม่นยำ
รวดเร็วและสบายในทุกครั้งที่ใช้งาน ปลายใบมีดโค้งมนช่วยให้การเล็มนุ่มนวล ไม่ระคายผิว โดยใบมีดลับคมในตัวช่วยให้โกนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องโกนซ้ำหลายรอบ พร้อมด้วยระดับความยาวที่ปรับได้ถึง 20 ระดับ เพื่อความแม่นยำที่คุณต้องการดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ใบมีดแบบลับคมในตัวที่มีปลายมนนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้อ่อนโยนต่อผิวพรรณ เพื่อประสบการณ์การตัดที่สบาย ขณะที่ยังคงความคมไว้เหมือนกับวันแรกโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใบมีด ใบมีดที่ไม่กัดกร่อนยังช่วยให้ทำความสะอาดง่าย
Precision Dial ของเครื่องเล็มมีการตั้งค่าความยาว 20 ระดับ โดยเพิ่มทีละ 0.5 มม. ช่วยให้คุณตัดแต่งเคราอย่างเที่ยงตรงอย่างที่คุณต้องการ
หวี Lift & Trim ที่ทันสมัยจะช่วยยกเส้นขนขึ้นมาหาใบมีด และดึงขนทุกครั้งที่ลากผ่านแต่ละครั้งเพื่อการตัดอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ
เนื่องจากว่าเครื่องเล็มขนรุ่นที่สามารถล้างได้ 100% คุณสามารถล้างภายใต้ก๊อกน้ำได้อย่างสะดวกและง่ายดาย
ด้ามจับที่มี Fine Line 360-องศาที่ใช้งานสะดวกช่วยให้จับและใช้งานอุปกรณ์ได้ง่าย ให้ความสะดวกสบายและการควบคุมที่จำเป็นสำหรับการโกนที่สมบูรณ์แบบ
แบตเตอรี่ลิเธียมอันทนทานของเราจะให้การทำงานนานถึง 60 นาทีเพื่อการตัดที่ต่อเนื่อง
ไฟสถานะจะทำให้คุณทราบถึงสถานะแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา และสถานะการชาร์จเต็ม เพื่อให้คุณพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งถัดไป
