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ยกเลิกการผลิต

วิทยุนาฬิกาสำหรับ iPod/ iPhone

DC320/98

3.8

| (15) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod

ตื่นรับวันใหม่ด้วยเพลงที่คุณชอบจาก iPhone/iPod หรือวิทยุ ผสานเทคโนโลยี PureDigital และ wOOx เข้าด้วยกันเพื่อให้เสียงเบสยอดเยี่ยม ชัดเจน พร้อมมีช่องเชื่อมต่อ MP3 ในตัวเพื่อให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาอื่นได้

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เทคโนโลยี wOOx ที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง

ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลงจาก iPhone/ iPod

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

การตั้งค่าปลุกวันธรรมดา/ วันหยุด เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณ

ออกแบบโดยยึดหลักโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ วิทยุนาฬิกานี้มีคุณสมบัติ Dual alarm คุณสามารถตั้งค่าเวลาปลุกที่แตกต่างกันได้สำหรับวันธรรมดาและวันหยุดหรือแม้แต่การตั้งค่าเวลาปลุกสำหรับคนที่รัก การตั้งค่าปลุกสามารถตั้งเวลาปลุกเดียวกันทั้งสัปดาห์จากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ หรือคุณสามารถตั้งเวลาปลุกช่วงเช้าสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และปลุกในช่วงสายสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ ไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งค่าแบบใด คุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายโดยไม่ต้องตั้งเวลาซ้ำก่อนเข้านอนทุกๆ วัน

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้

วิทยุ FM ระบบดิจิตอลช่วยเพิ่มตัวเลือกให้คอลเลคชันเพลงของคุณบนเครื่องเสียง Philips เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า แล้วกดปุ่ม Preset ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้ง

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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3.8

จาก 5

15

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

04/03/2011

Singapore

Singapore

AWESOME!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

21/06/2012

Singapore

Singapore

Good solid sound, initially did not believe the sales guy at harvey norman who recommended this product to my wife and I, but once we heard the demo done by him, we are blown away by the sound!!! good Product!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

16/05/2012

Singapore

Singapore

Do not be mistaken by its size. The sounds it generates is real loud!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ DC320 Clock radio for iPod/ iPhone

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