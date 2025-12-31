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DLC5204L/00
สายเคเบิลถัก USB-C กับ Lightning ระดับพรีเมียม
คุณจะต้องใช้สาย USB-C กับสายเคเบิล Lightning เพื่อรับพลังงานสูงสุดจากเครื่องชาร์จที่รองรับ PD สำหรับ iPhone และ iPad สายเคเบิลระดับพรีเมียมที่ความยาว 4 ฟุตเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น
Sync และชาร์จ
1.2 เมตร / 4 ฟุต
สายเคเบิลถักสีดำ
การจ่ายพลังงาน
พกพาไปกับคุณ เก็บไว้ที่โต๊ะของคุณ หรือนำมาใช้ทดแทนของเก่าที่สูญหายไป ดังนั้นคุณจึงสามารถเชื่อมต่อและชาร์จได้เสมอเมื่อคุณต้องการ
สายชาร์จที่ผ่านการทดสอบความเค้นกว่า 10000 ครั้งเพื่อการใช้งานที่หนักหน่วง
เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงาน USB ที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชาร์จ เครื่องชาร์จอัตโนมัติ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อการชาร์จที่สะดวกทุกเมื่อที่ต้องการ
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