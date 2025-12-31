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แบตเตอรี่สำรอง USB

DLP9339ND/97

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

ความจุขนาดใหญ่ถึง 5,000mAh พร้อมแบตเตอรี่ Li-polymer ที่ปลอดภัย ไม่ต้องวุ่นวายเมื่อมือถือของคุณแบตเตอรี่หมด USB-C พร้อม PD จะเพิ่มพลังสูงสุดเพื่อชาร์จอุปกรณ์ที่ใช้งานล่าสุดของคุณ การชาร์จแบบไร้สายจะชาร์จอุปกรณ์ที่รองรับของคุณโดยไม่ต้องใช้สาย

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พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย 10W

แบตเตอรี่สำรองที่บางและทรงพลัง

  • 5,000 mAh

  • QC 3.0 และ PD

  • พร้อมการชาร์จแบบไร้สาย

ไฟ LED แสดงระดับพลังงาน

ไฟ LED ที่ไม่รบกวนสายตาจะส่องสว่างอย่างนุ่มนวล เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าอุปกรณ์เปิดอยู่

การชาร์จไฟได้รวดเร็ว: ให้พลังไฟได้มากกว่าและชาร์จไฟเร็วกว่า

ไม่ต้องนั่งคอยเมื่อชาร์จอุปกรณ์! พลังไฟของเครื่องชาร์จนี้ให้คุณมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มในระยะเวลาที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องชาร์จมาตรฐานที่ให้พลังไฟน้อยกว่า

เทคโนโลยีไร้สาย Qi

การชาร์จแบบไร้สาย เทคโนโลยี Qi ได้นำไปใช้อย่างกว้างขวางกับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เครื่องชาร์จไร้สาย Philips ใช้งานได้กับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Qi เพียงวางอุปกรณ์บนแผ่นนี้ และคุณจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การชาร์จที่แสนง่ายดาย

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