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FWD132/98
เพลิดเพลินกับการเล่น DVD และ MP3-CD
ดื่มด่ำกับความสุขสนุกสนานของภาพยนต์และดนตรีจากเครื่อง FWD132 ระบบ Dolby Digital จะช่วยให้ภาพยนตร์มีเสียงสมจริง มีความสุขกับระบบเสียงที่ทรงพลังของ Dynamic Bass Boost และกำลังขับขนาด 1200W PMPO ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช่วยให้งานปาร์ตี้ของคุณเต็มไปด้วยความสนุกสุดเหวี่ยง
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ
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