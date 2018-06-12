รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC1018/60
พลังไอน้ำ 20 กรัม/นาที
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขจัดตะกรัน
1800 วัตต์
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
รางวัล
1.0
จาก 5
1
วิจารณ์
wanman
12/06/2018
ประเทศไทย
รีดฝืดมาก
หน้าสัมผัสฝืดมาก รีดไม่ลื่น ติดผ้าทำให้ผ้ายับตลอด เป็นสินค้าที่ทำให้Philips เสียชื่อและความไว้วางใจในสินค้าแบรนด์นี้มากๆ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1018/60 เตารีดไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed GC1018/60 เตารีดไอน้ำ