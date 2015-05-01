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ยกเลิกการผลิต
GC1019/20
พลังไอน้ำ 25 กรัม/นาที
แผ่นความร้อนไม่ติดเนื้อผ้า
ขจัดตะกรัน
1900 วัตต์
แผ่นความร้อนของเตารีดจาก Philips เคลือบด้วยเลเยอร์ป้องกันการติดพิเศษเพื่อการรีดผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเส้นใย
เตารีดไอน้ำนี้สามารถใช้งานกับน้ำประปาธรรมดาได้ และปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันช่วยให้คุณขจัดคราบตะกรันสะสมออกจากเตารีดได้ง่าย เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเตารีดไอน้ำจาก Phillips คุณควรใช้ปุ่มเลื่อนขจัดตะกรันเดือนละครั้งเมื่อใช้เตารีดกับน้ำประปาธรรมดา
แผ่นความร้อนปลายแหลมของเตารีด Philips เพิ่มความสะดวกในการรีด 3 รูปแบบ คือ ปลายแหลม ร่องกระดุม และรูปทรงที่เพรียวบาง แผ่นความร้อนปลายแหลมบางเป็น 3 เท่า ช่วยให้คุณสามารถซอกซอนเข้าถึงบริเวณที่รีดยาก เช่น บริเวณรอบๆ กระดุม หรือระหว่างรอยจีบ
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