ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2147/40

ยกเลิกการผลิต

EasySpeed Plusเตารีดไอน้ำ

GC2147/40

4.2

| (34) ตรวจดู | 82% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

EasySpeed Plus ทำให้รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยไอน้ำอันทรงพลังเพื่อจัดการรอยยับที่รีดยาก แผ่นความร้อนผลิตจากเซรามิกคงทนช่วยให้รีดลื่นได้ง่าย และระบบป้องกันน้ำหยดของเราจะป้องกันการรั่วซึม เป็นสามวิธีที่ทำให้งานรีดผ้าของคุณรวดเร็วขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดผ้าได้รวดเร็วขึ้นใน 3 วิธี

รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด

  • 2400 วัตต์

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 150 กรัม

  • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 ก./นาที

  • แผ่นความร้อนเซรามิค

2,400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

2,400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 150 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 150 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

พลังไอน้ำสูงสุด 30 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 30 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • รูปภาพของ VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

4.2

จาก 5

34

ตรวจดู

82%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

11/12/2019

Indonesia

Indonesia

Anti ribet karena kusut

Mudah dipakai. Gak harus neken neken setrikanya biar baju cepet licin.

ข้อดี

Mudah ringan

ข้อเสีย

Watt kegedean

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2018-12-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2018-12-10

11/12/2019

Indonesia

Indonesia

Menghaluskan pakaian dengan cepat

Sangat cepat dalam menghaluskan pakaian, mudah dioperasikan, dan menghemat banyak tenaga & waktu

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2019-08-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2019-08-10

10/12/2019

Indonesia

Indonesia

Baju cepat licin

Pertama agak ragu untuk cobanya. Tapi waktu coba sendiri di rumah, kagum banget nyetrika jd mudah banget cepat licinnya karena uap panasnya! Terus juga enteng ga berat. Jadi praktis banget untuk dipakai sehari-hari

ข้อดี

Enteng dan mudah menyetrikanya

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2018-11-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap

วันที่ใช้ 2018-11-10

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี