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ยกเลิกการผลิต
รวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด
EasySpeed Plus ทำให้รีดผ้าได้เร็วขึ้นด้วยไอน้ำอันทรงพลังเพื่อจัดการรอยยับที่รีดยาก แผ่นความร้อนผลิตจากเซรามิกคงทนช่วยให้รีดลื่นได้ง่าย และระบบป้องกันน้ำหยดของเราจะป้องกันการรั่วซึม เป็นสามวิธีที่ทำให้งานรีดผ้าของคุณรวดเร็วขึ้น
2400 วัตต์
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 150 กรัม
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 30 ก./นาที
แผ่นความร้อนเซรามิค
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
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รางวัล
4.2
จาก 5
34
ตรวจดู
82%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Riyu
11/12/2019
Indonesia
Anti ribet karena kusut
Mudah dipakai. Gak harus neken neken setrikanya biar baju cepet licin.
ข้อดี
Mudah ringan
ข้อเสีย
Watt kegedean
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2018-12-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2018-12-10
YNA23
11/12/2019
Indonesia
Menghaluskan pakaian dengan cepat
Sangat cepat dalam menghaluskan pakaian, mudah dioperasikan, dan menghemat banyak tenaga & waktu
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2019-08-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2019-08-10
M. Abdullah
10/12/2019
Indonesia
Baju cepat licin
Pertama agak ragu untuk cobanya. Tapi waktu coba sendiri di rumah, kagum banget nyetrika jd mudah banget cepat licinnya karena uap panasnya! Terus juga enteng ga berat. Jadi praktis banget untuk dipakai sehari-hari
ข้อดี
Enteng dan mudah menyetrikanya
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2018-11-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ EasySpeed Plus GC2145/25 Setrika uap
วันที่ใช้ 2018-11-10