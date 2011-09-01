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ยกเลิกการผลิต

เตารีดไอน้ำ

GC2820/02

3.9

| (20) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องใช้เตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2000 วัตต์ สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีด Philips GC2820/02 มอบความคุ้มค่าได้นานแสนนาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตารีดพร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • พลังไอน้ำ 30g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 90g

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

  • ขจัดตะกรัน

  • 2000 วัตต์

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 90 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 90 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

เม็ดป้องกันการเกิดตะกรันจะสลายตะกรันเป็นชิ้นเล็กๆ ทำให้ล้างออกง่าย

หลังจากใช้เตารีดไประยะหนึ่งอาจมีตะกรันก่อตัวภายในเตารีด ตัวขจัดตะกรันจะสลายตะกรันให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้คุณทำความสะอาดเตารีดได้ง่าย ควรทำความสะอาดเตารีดเดือนละครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ความคิดเห็น

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3.9

จาก 5

20

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

01/09/2011

Singapore

Singapore

great

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

28/08/2011

Singapore

Singapore

VERY PLEASED

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

16/07/2011

Singapore

Singapore

Light weight easy iron plate performance excellent!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron

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