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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องใช้เตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2000 วัตต์ สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีด Philips GC2820/02 มอบความคุ้มค่าได้นานแสนนาน!
พลังไอน้ำ 30g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 90g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2000 วัตต์
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 90 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
หลังจากใช้เตารีดไประยะหนึ่งอาจมีตะกรันก่อตัวภายในเตารีด ตัวขจัดตะกรันจะสลายตะกรันให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้คุณทำความสะอาดเตารีดได้ง่าย ควรทำความสะอาดเตารีดเดือนละครั้ง
รางวัล
3.9
จาก 5
20
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
L_CTAN
01/09/2011
Singapore
great
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron
GeorgeMartinez
28/08/2011
Singapore
VERY PLEASED
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron
GEOK_KHENGLEE
16/07/2011
Singapore
Light weight easy iron plate performance excellent!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ GC2820 Steam iron