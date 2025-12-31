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GC2830/02
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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องใช้เตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2100 วัตต์ สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดไอน้ำ Philips มอบความคุ้มค่าได้นานแสนนาน!
Bumper
SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย
กำลังไฟ 2100 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
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