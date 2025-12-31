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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2830

ยกเลิกการผลิต

2800 seriesเตารีดไอน้ำ

GC2830/02

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องใช้เตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่ กำลังไฟ 2100 วัตต์ สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและปุ่มขจัดตะกรัน เตารีดไอน้ำ Philips มอบความคุ้มค่าได้นานแสนนาน!

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เตารีดพร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • Bumper

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนระดับพรีเมี่ยมของ Philips

SteamGlide เป็นแผ่นความร้อนที่ดีที่สุดของ Philips สำหรับเตารีดไอน้ำของคุณ ทนทานต่อการขีดข่วนได้เป็นเยี่ยม รีดผ้าได้เรียบลื่น ทั้งยังทำความสะอาดง่าย

ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

กำลังไฟ 2100 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 95 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 95 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

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