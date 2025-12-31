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GC2905/50
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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและระบบขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย เตารีดนี้จะใช้ได้คุ้มค่าเงินของคุณไปอีกนานแสนนาน!
พลังไอน้ำ 30g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 95g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2000 วัตต์
กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง
พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 30 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย
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