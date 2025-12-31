ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ
  • สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

ยกเลิกการผลิต

PowerLifeเตารีดไอน้ำ

GC2905/50

1 รางวัล

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อน SteamGlide ใหม่สำหรับการปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่องและระบบขจัดตะกรันที่ใช้งานง่าย เตารีดนี้จะใช้ได้คุ้มค่าเงินของคุณไปอีกนานแสนนาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

พร้อมแผ่นความร้อน SteamGlide

สร้างเพื่อการใช้งาน ทุกเมื่อที่ต้องการ

  • พลังไอน้ำ 30g/min เพิ่มพลังไอน้ำ 95g

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

  • ขจัดตะกรัน

  • 2000 วัตต์

กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

กำลังไฟ 2000 วัตต์ ปล่อยพลังไอน้ำสูงได้อย่างต่อเนื่อง

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 30 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 30 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสม่ำเสมอ 30 กรัม/นาที ช่วยขจัดรอยยับดีเยี่ยม

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 95 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

เพิ่มพลังไอน้ำได้ถึง 95 กรัม เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีด

ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 95 กรัมของเตารีด ช่วยให้คุณขจัดรอยยับย่นที่รีดยากได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี