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ปรับปรุงใหม่

ยกเลิกการผลิต

PowerLifeเตารีดไอน้ำ

GC2998/80R1

4.1
| (44) ตรวจดู

1 รางวัล

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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทุกๆ วัน คุณต้องการเตารีดที่ไม่ทำให้คุณผิดหวัง ด้วยแผ่นความร้อนกันรอยขีดข่วน SteamGlide ที่ปล่อยพลังไอน้ำได้สูงและคงที่ อีกทั้งยังมีระบบ Calc-Clean ในตัว ทำให้นี่เป็นเตารีดคุณภาพสูงที่มอบประสิทธิภาพให้กับคุณได้อย่างยาวนาน
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม

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  • 2400 วัตต์

  • พลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 ก./นาที

  • ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 170 กรัม

  • แผ่นความร้อน SteamGlide

2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

2400 วัตต์เพื่อให้ทำความร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 170 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 170 ก. ช่วยขจัดรอยยับที่รีดยาก

แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย

พลังไอน้ำสูงสุด 45 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำสูงสุด 45 ก./นาที เพื่อประสิทธิภาพที่คงที่ดีเยี่ยม

พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.1

จาก 5

44

ตรวจดู

15/07/2021

Singapore

Singapore

Is good and convenience

conveniences useful .. Easy handle ironing way safety..

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2995/36 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2995/36 Steam iron

02/06/2021

Singapore

Singapore

Great product

Reasonable weight for a good ironing and ironing is smooth and better especially for thicker clothers.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron

20/07/2020

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Good

Good auto cut off so far so good Not bad only it didn't come with water cup

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron

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  1. ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips