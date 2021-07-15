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ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
GC2998/80R1
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
2400 วัตต์
พลังไอน้ำต่อเนื่อง 45 ก./นาที
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำ 170 กรัม
แผ่นความร้อน SteamGlide
ให้อุ่นเครื่องเร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูง
แทรกซึมลึกลงไปยังเนื้อผ้า เพื่อขจัดรอยยับที่ยากต่อการรีดได้ง่าย
พลังไอน้ำที่แรงและคงที่ช่วยขจัดรอยยับได้เร็วขึ้น
4.1
จาก 5
44
ตรวจดู
Ping 25
15/07/2021
Singapore
Is good and convenience
conveniences useful .. Easy handle ironing way safety..
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2995/36 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2995/36 Steam iron
Jacky T
02/06/2021
Singapore
Great product
Reasonable weight for a good ironing and ironing is smooth and better especially for thicker clothers.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron
Sahrin
20/07/2020
Singapore
ตรวจสอบผู้ซื้อ
Good
Good auto cut off so far so good Not bad only it didn't come with water cup
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PowerLife GC2998/86 Steam iron
ทดสอบโดยเทียบกับแผ่นความร้อนแบบไม่ติดเนื้อผ้าของ Phillips