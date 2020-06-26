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ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
GC3802/20R1
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
พลังไอน้ำ 40 g/min พลังไอน้ำพิเศษ 140 g
แผ่นความร้อน SteamGlide
ขจัดตะกรัน
2400 วัตต์
ด้วยกำลังไฟ 2400 วัตต์ เตารีดไอน้ำ Azur Performer Plus จะร้อนอย่างรวดเร็วและให้ประสิทธิภาพที่ทรงพลังในการมอบผลลัพธ์การรีดผ้าที่ยอดเยี่ยม
พลังไอน้ำต่อเนื่องสูงถึง 40 กรัม/นาที ให้พลังไอน้ำในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดเพื่อขจัดรอยยับทุกประเภท
พลังไอน้ำสูงสุดถึง 140 กรัม เพื่อขจัดรอยยับได้รวดเร็วแม้แต่รอยยับที่ยากต่อการรีดที่สุด
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