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ยกเลิกการผลิต
HD4745/00
1.5 ลิตร
กลไกการควบคุมและทำความร้อนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำอาหารที่ดีที่สุดในโปรแกรมที่แตกต่างกัน
ใช้ฟังก์ชันอุ่นเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนนานขึ้น โดยไม่สูญเสียรสชาติและคุณค่าทางอาหาร เมื่อกระบวนการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์ หม้อหุงข้าวจะสวิตช์ไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
ใช้โหมดทำให้ร้อนอีกครั้งของหม้อหุงข้าวแรงดันของ Philips เพื่ออุ่นข้าวที่เย็นลงแล้ว
5.0
จาก 5
1
วิจารณ์
08/11/2025
ประเทศไทย
ใช้ งาน มา หลาย ปี แล้ว ครับ ยัง ใช้ งาน ได้ ดี อยู่ แต่ ตอน นี้ ฝา ล็อค เปิดปิดหม้อหุงข้าว เสีย ไม่ทราบว่ามีอะไรขายไหมครับ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4745/00 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2023-11-08
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4745/00 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2023-11-08