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  • ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

    หัวโกน

    HQ3

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น

    ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี

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    หัวโกน

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    ข้อมูลทางเทคนิค

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      หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
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    Badge-D2C

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