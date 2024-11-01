HQ3
ปรับปรุงใหม่เพื่อผลลัพธ์ในการโกนที่ดียิ่งขึ้น
ในการรักษาเครื่องโกนหนวด Philips ให้มีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โปรดเปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปีดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบใบมีดแฝด: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกยิ่งขึ้น
ระบบใบมีดที่ดึงแล้วตัดเส้นหนวดได้อย่างง่ายดาย
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