โกนได้แนบสนิทเสมอ
ทุกๆ ปี ใบมีดของคุณถูกใช้งานเทียบเท่ากับการปีนยอดเขาเอเวอร์เรส ... 49 ครั้ง! หลังจากการทำงานซึ่งแม้แต่วัสดุที่ดีที่สุดก็ยังต้องสูญเสียความคม เพื่อให้เครื่องโกนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ ให้เปลี่ยนหัวโกนทุกๆ 2 ปี ดูประโยชน์ทั้งหมด
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โกนได้แนบสนิทเสมอ
เปลี่ยนหัวโกนทุก 2 ปีเพื่อผลลัพธ์การโกนที่ดีที่สุด
เทคโนโลยีการโกน Super Lift & Cut ที่มีระบบใบมีดแฝด
ระบบใบมีดแฝดของเครื่องโกนหนวด Philips: ใบมีดแรกดึงเส้นหนวดขึ้น จากนั้นใบมีดที่สองจะทำการตัดเส้นหนวดทันที ทำให้โกนหนวดได้ลึกสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ร่องเล็กๆ บริเวณหัวโกนเพื่อการโกนแนบสนิทยิ่งขึ้น
ข้อมูลทางเทคนิค
-
หัวโกน
- หัวโกนต่อบรรจุภัณฑ์
-
1
- เหมาะกับประเภทผลิตภัณฑ์
-
-
HQ4405
-
HQ4819
-
HQ4826
-
HQ322
-
HQ444
-
HQ4866
-
4852XL
-
HQ300
-
HQ5817
-
HQ4856
-
HQ4825
-
HQ4625
-
HQ386
-
HQ284
-
HQ240
-
4885XL
-
4865XL
-
4825XL
-
4605X
-
HQ852
-
HQ805
-
HQ40
-
HS930
-
HS920
-
HQ4870
-
HQ4846
-
HQ4800
-
HQ4865
-
HQ4601
-
HQ4441
-
HQ384
-
HQ380
-
HQ360
-
HQ304
-
HQ302
-
HQ20
-
HQ489
-
HQ422
-
HS190
-
HQ132
-
HQ802
-
HQ46
-
HS970
-
HS 190
-
HQ4807
-
HQ4806
-
4604X
-
HQ803
-
HQ460
-
HQ468
-
HQ340
-
HQ4821
-
HQ5430
-
4816XL
-
4417LC
-
HQ5823
-
HQ4411
-
HQ33
-
HQ5820
-
HQ4822
-
HQ4608
-
HQ36
-
4853XL
-
4817XL
-
4606X
-
HQ806
-
HQ42
-
HQ5601
-
HQ5426
-
HQ4851
-
HQ483
-
HQ4630
-
HQ4610
-
HQ4609
-
HQ4607
-
HQ420
-
HQ3860
-
HQ262
-
5426LC
-
4845XL
-
4807XL
-
HQ853
-
HQ130
-
HQ5812
-
HQ4890
-
HQ4810
-
HQ486
-
HQ484
-
HQ443
-
HQ482
-
HQ341
-
HQ41
-
HQ362
-
HQ804
-
HS990
-
HQ481
-
HQ441
-
HQ404
-
HS890
-
HQ4805
-
HQ342
-
HQ402
-
4603X
-
HQ242
-
HQ5813
-
HQ5625
-
HQ4847
-
HQ4421
-
HQ320
-
HQ222
-
HQ202
-
HQ200
-
5625X
-
4413LC
-
201DB
-
HQ801
-
HQ30
-
HS775
-
HQ4850
-
HQ4830
-
HQ4445
-
HQ4401
-
HQ485
-
HQ5413
-
HQ4885
-
HQ4845
-
HQ4626
-
HQ4425
-
HQ382
-
HQ32
-
HQ282
-
HQ220
-
5812XL
-
4608X
-
4602X
-
4414LC
-
HQ406
-
HS766
-
HQ4407
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