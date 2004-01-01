คำค้นหา

    Chopper 3000 ซีรีส์ เครื่องบดสับ

    HR1501/00

    ทรงพลัง กะทัดรัด เรียบง่าย

    เครื่องสับขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายนี้เป็นเพื่อนคู่ใจในครัวสำหรับทำอาหารโฮมเมด สับและบดส่วนผสมทุกชนิดด้วยมอเตอร์ทรงพลัง ขณะเดียวกันก็เตรียมน้ำจิ้มสุดโปรดของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดาย

    Chopper 3000 ซีรีส์ เครื่องบดสับ

    ทรงพลัง กะทัดรัด เรียบง่าย

    การเตรียมอาหารไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

    • การสับที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี PowerChop
    • ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบด้วยมอเตอร์ 450 วัตต์
    • เตรียมน้ำจิ้มและซอสที่คุณชื่นชอบในชามขนาด 1 ลิตร
    • ควบคุมผลลัพธ์ของคุณด้วยการตั้งค่าความเร็ว 2 ระดับ
    • ทั้งชามและใบมีดสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้
    พลังการสับอยู่ในมือคุณ

    พลังการสับอยู่ในมือคุณ

    สับได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบด้วยมอเตอร์กำลัง 450 วัตต์ สร้างสรรค์เมนูใดก็ได้ในเวลาไม่นาน

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    เทคโนโลยี PowerChop เพื่อประสิทธิภาพในการบดสับที่เหนือกว่า

    สับส่วนผสมที่นุ่มและแข็งได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี PowerChop ที่ผสานใบมีด มุมการตัด และชามด้านในได้อย่างเหมาะสม

    เตรียมน้ำจิ้มที่คุณชื่นชอบในชามขนาด 1 ลิตร

    เตรียมน้ำจิ้มที่คุณชื่นชอบในชามขนาด 1 ลิตร

    คุณชอบกัวคาโมเลหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพสโต้ใช่ไหม คุณสามารถเตรียมอะไรก็ได้ในชามขนาด 1 ลิตร

    สองความเร็ว ความแม่นยำสองเท่า

    สองความเร็ว ความแม่นยำสองเท่า

    คุณสามารถสับส่วนผสมได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วสองเท่า หากต้องการเนื้อที่ละเอียด เพียงใช้ความเร็วแรกเพียงไม่กี่วินาที ขณะเดียวกันก็สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อเนียนละเอียดด้วยความเร็วที่สอง

    ไม่ลื่นอีกต่อไป

    ไม่ลื่นอีกต่อไป

    สับด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย ด้วยความมั่นคงที่ฐานยางมอบให้กับเครื่องสับของเรา

    ทำความสะอาดง่าย

    ทำความสะอาดง่าย

    ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำความสะอาด ทั้งชามและใบมีดสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้

    เครื่องมือหนึ่งเดียว ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

    เครื่องมือหนึ่งเดียว ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

    เครื่องสับนี้สามารถจัดการกับส่วนผสมทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นหัวหอมหรือน้ำจิ้ม

    สับอย่างรวดเร็วด้วยใบมีดสแตนเลสสตีล 4 ใบของเรา

    สับอย่างรวดเร็วด้วยใบมีดสแตนเลสสตีล 4 ใบของเรา

    ใบมีด 4 ใบของเราได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อหั่นทุกสิ่งอย่าง เพื่อให้คุณสับได้รวดเร็วที่สุด

    สร้างเนยถั่วของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

    สร้างเนยถั่วของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้น

    คุณสามารถเตรียมเนยถั่วเองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย พร้อมค้นพบรสชาติใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น คุณยังสามารถทำช็อกโกแลตสเปรดเองสำหรับลูกๆ ได้ด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      พลาสติก
      ฟังก์ชัน
      ความเร็ว 1 / 2
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องบดสับ
      การรับรอง
      CB
      ความจุตะแกรง
      สูงสุด 1 ลิตร
      ฐานกันลื่น
      มี
      ความยาวสายไฟ
      >1.2 ม.
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี PowerChop
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก
      วัสดุใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      รอบต่อนาที (RPM)
      5000
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      ความสามารถในการผสมส่วนผสมร้อน
      <60 แต่ไม่แนะนำ
      ระดับเสียง (มาตรฐาน)
      <80 เดซิเบล
      รับประกัน
      2 ปี
      ใช้ได้กับอาหารแห้ง
      มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      450 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50-60Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1 ชิ้นต่อ F-box

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ใบมีด S

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      การรับรองความปลอดภัย
      CB
      ระบบหยุดใบมีดอัตโนมัติ
      <1.5 วินาทีตามมาตรฐานความปลอดภัย

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      141 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      141 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      258 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1056 กรัม
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      145 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      145 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      275 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      1282 ก.

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      DFU

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

