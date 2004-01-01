HR1503/00
ทรงพลัง รวดเร็ว เชื่อถือได้!
เครื่องสับขนาดใหญ่และใช้งานง่ายนี้เป็นเพื่อนคู่ใจในครัวสำหรับทำอาหารโฮมเมด สับและบดส่วนผสมทุกชนิดด้วยมอเตอร์ทรงพลัง ขณะเดียวกันก็เตรียมน้ำจิ้มสุดโปรดของคุณได้อย่างสะดวกง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
สับได้รวดเร็วและสมบูรณ์แบบด้วยมอเตอร์กำลัง 500 วัตต์ สร้างสรรค์เมนูใดก็ได้ในเวลาไม่นาน
สับส่วนผสมที่นุ่มและแข็งได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี PowerChop ที่ผสานใบมีด มุมการตัด และชามด้านในได้อย่างเหมาะสม
คุณชอบกัวคาโมเลหรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเพสโต้ใช่ไหม คุณสามารถเตรียมอะไรก็ได้ในชามแก้วขนาด 2 ลิตร
คุณสามารถสับส่วนผสมได้อย่างง่ายดายด้วยความเร็วสองเท่า หากต้องการเนื้อที่ละเอียด เพียงใช้ความเร็วแรกเพียงไม่กี่วินาที ขณะเดียวกันก็สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อเนียนละเอียดด้วยความเร็วที่สอง
สับด้วยมือเดียวได้อย่างง่ายดาย ด้วยความมั่นคงที่ฐานยางมอบให้กับเครื่องสับของเรา
ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำความสะอาด ทั้งชามและใบมีดสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้
ไม่ว่าจะเป็นดิปหรือสลัด เครื่องสับนี้ก็สามารถจัดการส่วนผสมได้ทุกประเภทอย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้บดเนื้อ ทำเนยถั่ว หรือทำซอสสำหรับทั้งครอบครัวได้อีกด้วย
ใบมีดตัดเลเซอร์ที่มีความแม่นยำได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อหั่นทุกสิ่งอย่าง เพื่อให้คุณสับได้รวดเร็วที่สุด
คุณสามารถเตรียมเนยถั่วเองที่บ้านได้อย่างง่ายดาย พร้อมค้นพบรสชาติใหม่ๆ ที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น คุณยังสามารถทำช็อกโกแลตสเปรดเองสำหรับลูกๆ ได้ด้วย
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
ประเทศผู้ผลิต
