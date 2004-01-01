คำค้นหา

  • สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • Play Pause

    Opal เครื่องปั่น

    HR2670/01

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

    ปลี่ยนทุกวันให้เป็นสมูทตี้เดย์ ด้วยเครื่องปั่นขนาดกะทัดรัด Philips Blend & Go 3000 Series ปั่นเครื่องดื่มและเชคเนื้อเนียนนุ่มได้โดยตรงในแก้วพกพา เพียงปิดฝากันรั่ว แล้วก็พร้อมออกเดินทางไปกับสุขภาพที่ดีได้ทันที!

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Opal เครื่องปั่น

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู เครื่องปั่น ทั้งหมด

    สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

    ปั่นปุ๊บ หยิบปั๊บ พร้อมลุยทุกที่

    • มอเตอร์ ProBlend 350 วัตต์
    • แก้วพกพา Blend & Go
    • ใบมีดทรงดาว ProBlend ทำจากสแตนเลส
    • ความเร็ว 2 ระดับ
    • ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้
    เทคโนโลยี ProBlend เพื่อเนื้อเนียนนุ่มของทุกส่วนผสม

    เทคโนโลยี ProBlend เพื่อเนื้อเนียนนุ่มของทุกส่วนผสม

    ปั่นส่วนผสมสดใหม่ให้เนียนนุ่ม ด้วยเทคโนโลยี ProBlend อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา มอเตอร์กำลัง 350 วัตต์ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน พร้อมแก้วพกพา Blend & Go สุดทนทาน และใบมีดสแตนเลสทรงดาวที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เพื่อเนื้อเนียนนุ่มภายในไม่กี่วินาที

    มอเตอร์ ProBlend 350 วัตต์ เพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

    มอเตอร์ ProBlend 350 วัตต์ เพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

    ปั่นสมูทตี้แก้วโปรดของคุณด้วยมอเตอร์ทรงพลังและทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน

    ดีไซน์ ProBlend แบบเป็นร่องช่วยการหมุนเวียนส่วนผสมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

    ดีไซน์ ProBlend แบบเป็นร่องช่วยการหมุนเวียนส่วนผสมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

    ร่องข้างแก้วพกพา Blend & Go ช่วยนำส่วนผสมกลับเข้าสู่ใบมีด ทำให้ปั่นละเอียดและเนียนสม่ำเสมอมากขึ้น

    แก้ว Blend & Go ปลอดภัย ไม่รั่วซึม สำหรับสมูทตี้ทุกแก้ว

    แก้ว Blend & Go ปลอดภัย ไม่รั่วซึม สำหรับสมูทตี้ทุกแก้ว

    ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์สุขภาพดีและแอคทีฟ ปั่นได้ทันทีในแก้วพกพาทรงสวยขนาด 600 มล. ที่ทนทาน เพียงถอดใบมีดออก ปิดฝากันรั่ว แล้วพกสมูทตี้ไปได้ทุกที่ตามใจคุณ

    ใบมีด ProBlend คมกริบ เพื่อการปั่นที่เนียนละเอียดขั้นสุด

    ใบมีด ProBlend คมกริบ เพื่อการปั่นที่เนียนละเอียดขั้นสุด

    เพลิดเพลินกับสมูทตี้สุขภาพดี เนียนนุ่มทุกวัน ด้วยใบมีดสแตนเลส ProBlend ที่ปั่นและบดส่วนผสมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    ปรับได้ 2 ระดับความเร็ว เหมาะกับทุกส่วนผสม

    ปรับได้ 2 ระดับความเร็ว เหมาะกับทุกส่วนผสม

    สองระดับความเร็ว ปรับได้ตามใจคุณ: ความเร็วต่ำสำหรับวัตถุดิบนุ่ม ๆ และความเร็วสูงสำหรับผลไม้แข็งหรือก้อนน้ำแข็ง

    ใบมีดถอดออกได้ ทำความสะอาดง่าย

    ใบมีดถอดออกได้ ทำความสะอาดง่าย

    ชุดใบมีดถอดออกได้ เพื่อให้ล้างน้ำไหลผ่าน หรือใส่เครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก

    ชิ้นส่วนล้างในเครื่องล้างจานได้ ทำความสะอาดง่ายสุด ๆ

    ชิ้นส่วนล้างในเครื่องล้างจานได้ ทำความสะอาดง่ายสุด ๆ

    ชิ้นส่วนถอดแยกได้ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้ ช่วยให้การดูแลรักษาประจำวันของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      การตั้งค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า
      2.
      ฟังก์ชัน
      การผสม
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปั่น
      ความจุแทงค์น้ำ
      ความจุใช้งาน 0.6 ลิตร (สูงสุด 0.8 ลิตร)
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ปุ่ม
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      ไม่มี
      ตัวจับเวลา
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      ProBlend
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      ไม่มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      ไม่มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ขีดแสดงระดับความจุ
      มี
      วัสดุแจกัน
      พลาสติก
      วัสดุใบมีด
      สแตนเลสสตีล
      ปลอดสาร BPA
      มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      ไม่มี
      ใบมีดสามารถถอดออกได้
      มี
      ความสามารถในการบดน้ำแข็ง
      มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      ไม่มี
      ความเข้ากันได้กับ Smart home
      ไม่มี
      ระยะ Wi-Fi
      ไม่มี
      ฟังก์ชันทำความสะอาดด้วยตัวเอง
      ไม่มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      350 วัตต์
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

      ตัวระบุอุณหภูมิ
      ไม่มี
      ล็อคกันเปิด
      ไม่มี

    • ความทนทาน

      คู่มือการใช้งาน
      มี

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด