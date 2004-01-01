HR2670/01
สมูทตี้สดใหม่ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ปลี่ยนทุกวันให้เป็นสมูทตี้เดย์ ด้วยเครื่องปั่นขนาดกะทัดรัด Philips Blend & Go 3000 Series ปั่นเครื่องดื่มและเชคเนื้อเนียนนุ่มได้โดยตรงในแก้วพกพา เพียงปิดฝากันรั่ว แล้วก็พร้อมออกเดินทางไปกับสุขภาพที่ดีได้ทันที!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ปั่นส่วนผสมสดใหม่ให้เนียนนุ่ม ด้วยเทคโนโลยี ProBlend อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา มอเตอร์กำลัง 350 วัตต์ ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน พร้อมแก้วพกพา Blend & Go สุดทนทาน และใบมีดสแตนเลสทรงดาวที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เพื่อเนื้อเนียนนุ่มภายในไม่กี่วินาที
ปั่นสมูทตี้แก้วโปรดของคุณด้วยมอเตอร์ทรงพลังและทนทาน เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวัน
ร่องข้างแก้วพกพา Blend & Go ช่วยนำส่วนผสมกลับเข้าสู่ใบมีด ทำให้ปั่นละเอียดและเนียนสม่ำเสมอมากขึ้น
ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์สุขภาพดีและแอคทีฟ ปั่นได้ทันทีในแก้วพกพาทรงสวยขนาด 600 มล. ที่ทนทาน เพียงถอดใบมีดออก ปิดฝากันรั่ว แล้วพกสมูทตี้ไปได้ทุกที่ตามใจคุณ
เพลิดเพลินกับสมูทตี้สุขภาพดี เนียนนุ่มทุกวัน ด้วยใบมีดสแตนเลส ProBlend ที่ปั่นและบดส่วนผสมทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สองระดับความเร็ว ปรับได้ตามใจคุณ: ความเร็วต่ำสำหรับวัตถุดิบนุ่ม ๆ และความเร็วสูงสำหรับผลไม้แข็งหรือก้อนน้ำแข็ง
ชุดใบมีดถอดออกได้ เพื่อให้ล้างน้ำไหลผ่าน หรือใส่เครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก
ชิ้นส่วนถอดแยกได้ สามารถล้างในเครื่องล้างจานได้ ช่วยให้การดูแลรักษาประจำวันของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้น
