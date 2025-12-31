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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionเครื่องปั่นอินเนอร์ไจเซอร์ความเร็วสูง

HR3868/00

ปลดล็อคสารอาหารมากยิ่งขึ้น

เครื่องปั่นความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีปลดปล่อยสารอาหาร ProBlend Extreme จะทำให้ผักและผลไม้ปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้มากถึง 97%

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ปลดปล่อยสารอาหารได้มากถึง 97% จากผักและผลไม้

ปลดล็อคสารอาหารมากยิ่งขึ้น

  • 2000W

  • 45000 RPM

2000 W ที่ทรงพลังและ 45000 RPM

2000 W ที่ทรงพลังและ 45000 RPM

การผสมที่ทรงพลังด้วย 2000 W และ 45000 RPM

เทคโนโลยี ProBlend Extreme

เทคโนโลยีปลดปล่อยสารอาหาร 'ProBlend Extreme' จะปลดปล่อยสารอาหารจากเซลล์เพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้

นักโภชนาการได้เลือก 40 สูตรทำสมูทตี้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

นักโภชนาการได้เลือก 40 สูตรทำสมูทตี้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

นักโภชนาการได้เลือก 40 สูตรทำสมูทตี้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

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  1. ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระในเดือนพฤษภาคม 2016 ด้วยลูกแพร์ สตรอเบอร์รี่ บีทรูท มะเขือเทศ