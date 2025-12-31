รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HR3868/00
ปลดล็อคสารอาหารมากยิ่งขึ้น
เครื่องปั่นความเร็วสูงที่ใช้เทคโนโลยีปลดปล่อยสารอาหาร ProBlend Extreme จะทำให้ผักและผลไม้ปลดปล่อยสารอาหารออกมาได้มากถึง 97%
2000W
45000 RPM
การผสมที่ทรงพลังด้วย 2000 W และ 45000 RPM
เทคโนโลยีปลดปล่อยสารอาหาร 'ProBlend Extreme' จะปลดปล่อยสารอาหารจากเซลล์เพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้
นักโภชนาการได้เลือก 40 สูตรทำสมูทตี้ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
ความคิดเห็น
ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระในเดือนพฤษภาคม 2016 ด้วยลูกแพร์ สตรอเบอร์รี่ บีทรูท มะเขือเทศ