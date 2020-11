ก็ปั่นได้อย่างง่ายดาย

ถั่ว, หัว หรือ รากพืช, เมล็ดธัญพืชและน้ำแข็งไม่ใช่ปัญหาสำหรับอินเนอร์ไจเซอร์

กำลังไฟ 2000 วัตต์ จำนวนการหมุน 45,000 รอบต่อนาที

ปลดปล่อยสารอาหาร 97%*

*การทดสอบทำโดยห้องปฏิบัติการอิสระในเดือนพฤษภาคม 2016 ด้วยลูกแพร์ สตรอเบอร์รี่ บีทรูท มะเขือเทศ

รับรู้ความแตกต่างเมื่อได้ยิน

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome.

กดค้างแล้วหมุน เพื่อดูรอบทิศทาง

ทำความสะอาดได้เร็ว



สมูทตี้

บดหรือปั่นถั่วให้เป็นเนยถั่วธรรมชาติเนื้อเนียน

ผักผลไม้แช่แข็ง

ปั่นผลไม้แช่แข็งให้เป็นของหวานเนื้อเนียน

ซุป

ทำซุปโฮมเมดเนื้อละเอียด — ร้อนหรือเย็น

ถั่ว

น้ำแข็ง

บดน้ำแข็งสำหรับเครื่องดื่มแก้วโปรดในฤดูร้อน

เครื่องปั่นอินเนอร์ไจเซอร์ประสิทธิภาพสูง

฿22,990.00

ส่วนผสม

ปั่นทุกอย่างได้ง่ายๆ

แม้แต่วัตถุดิบชนิดแข็ง

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome .

โดมเก็บเสียง

ทำความสะอาดได้เร็ว

5 ฟังก์ชั่น พร้อมทำงานอัตโนมัติ

Avance Collection | เครื่องปั่นอินเนอร์ไจเซอร์ประสิทธิภาพสูง

* ระบบปลดปล่อยสารอาหารที่ไม่มีใครเหมือน

* หน้าจอดิจิตอลพร้อมโปรแกรมล่วงหน้า 5 โหมด

* โถไทรทันขนาด 2.2 ลิตรที่ไม่มีวันแตกหัก

* ทำความสะอาดง่าย & ใช้กับเครื่องล้างจานได้ยกเว้นตัวเครื่อง

*มอเตอร์กำลังไฟ 2000 วัตต์ 45000 รอบต่อนาที

* รับประกัน 2 ปี

ฝาครอบกันเสียง เงียบกว่าเดิม ลดการรบกวนในบ้านอันเงียบสงบ

รับรู้ความแตกต่างเมื่อได้ยิน

Unique technology

ทำสมูทตี้สดใหม่ ดีต่อสุขภาพที่บ้านของคุณเอง

ฟังเสียงแบบมีโดม

ฟังเสียงแบบไม่มีโดม

