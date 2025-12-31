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ยกเลิกการผลิต
HTS3520/98
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เหมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ในบ้านคุณ! ลำโพงพลังเสียงเบสและระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p ความละเอียดสูงช่วยยกระดับความบันเทิงภายในบ้านคุณ
HDMI 1080p
ตัวถอดรหัส Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้ง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้
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