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ยกเลิกการผลิต
HTS3571/98
เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง
ระบบเสียงรอบทิศและภาพความละเอียดสูงจากระบบอันทรงพลังนี้ ให้ความบันเทิงภายในบ้านชั้นเยี่ยม ชมภาพที่คมกริบด้วย 1080p HDMI Upconversion พร้อมทั้งการเล่นจากเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาและ USB Stick
กำลังไฟ 1200W RMS
เล่น DVD
DoubleBASS ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเสียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแบบ
คุณมักจะพลาดช่วงสำคัญในบทสนทนา หรือเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ การกรอ DVD กลับจึงเป็นการรบกวนความบันเทิง ขณะเดียวกัน การไม่สนใจสิ่งที่พลาดชมทำให้ความสนุกสนานลดลง Clear Voice เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบเสียง ที่เพิ่มความชัดเจนในการเปล่งเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด หรือเสียงร้อง ทำให้คุณได้ยินทุก ๆ คำ คุณจึงรับชมได้อย่างเพลิดเพลินเต็มอิ่ม
เทคโนโลยี FullSound ที่สร้างสรรค์ใหม่ของ Philips คืนรายละเอียดคลื่นเสียงให้แก่เสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดได้อย่างสมจริง เพิ่มความสมบูรณ์และชัดเจนให้กับบทเพลง คุณจึงดื่มด่ำกับเพลงในซีดีได้โดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยน FullSound ผสานความเชี่ยวชาญการคัดลอกเพลงที่โด่งดังของ Philips เข้ากับพลังของ Digital Signal Processor (DSP) รุ่นล่าสุด ตามรูปแบบการปรับแต่งเสียง ผลที่ได้รับคือเสียงเบสที่ความลึกและกระหึ่มมากขึ้น เพิ่มพลังเสียงและความชัดใสของเครื่องดนตรี และรายละเอียดที่เต็มอิ่ม ค้นพบเสียงเพลง MP3 ที่ถูกบีบอัดในเสียงสมจริงดุจมีชีวิตซึ่งจะสัมผัสจิตวิญญาณของคุณและเติมจังหวะให้เท้าของคุณ
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