HX6013/63
ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า* พร้อมรับประกันคุณภาพ
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหัวแปรงรุ่นสำคัญที่สุดของเรา Philips Sonicare C1 ProResults จึงเหมาะกับผู้ใช้ Philips Sonicare ทั้งใหม่และเก่าที่ปรารถนาประสบการณ์การทำความสะอาดของแท้ในราคาที่ไม่น่าเชื่อดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้งานไป 3 เดือน แต่เราจะแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงินของคุณ และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว
หัวแปรง C1 ProResults ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น Philips One และ Essence เพียงเสียบเข้าและดึงออกเพื่อการเปลี่ยนและทำความสะอาดอย่างง่ายดาย
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง
ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่นช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 2 เท่า และขนแปรงที่เคลื่อนไปตามส่วนโค้งรับกับรูปร่างฟัน จึงทำให้คุณทำความสะอาดในจุดที่เข้าถึงได้ยากได้ง่ายขึ้น
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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