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  • ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์* ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์* ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX6063/67

    ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    หัวแปรง W2 Optimal White ลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าการทำความสะอาดที่ล้ำลึกเพื่อขจัดคราบบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ขาวสะอาดและเงางาม หัวแปรงยังยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความขาวสว่างคู่กับผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวระดับมืออาชีพ

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,090.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    ฟันขาวยิ่งขึ้นถึง 100% ในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์*

    การทำความสะอาดขั้นสูงสำหรับการขจัดคราบและฟันที่ขาวขึ้น

    • 3 ชุด
    • ขนาดมาตรฐาน
    • แบบเสียบ
    • การจับคู่โหมด BrushSync
    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า

    ขนแปรงรูปเพชรช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นได้ 100% ใน 1 สัปดาห์

    ขนแปรงรูปเพชรช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้นได้ 100% ใน 1 สัปดาห์

    แผ่นขจัดคราบของ DiamondClean ทำขึ้นจากขนแปรงรูปเพชรที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันที่เกิดจากการทานอาหารและเครื่องดื่ม คุณจะสังเกตได้ถึงยิ้มที่ขาวขึ้นมากสุดถึง 100% ภายในเพียง 7 วัน

    เลือกโหมดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด**

    เลือกโหมดที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด**

    คุณจะได้รับการทำความสะอาดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา** หัวแปรง Philips Sonicare W2 Optimal White ซิงค์กับ BrushSync™ ของคุณที่สามารถเปิดใช้งานได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare** โดยการเลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการฟอกฟันขาวที่โดดเด่น สิ่งที่คุณต้องทำคือเริ่มแปรง

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    รับรู้ได้ตลอดว่าเมื่อใดที่ควรเปลี่ยน เพื่อความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ

    หัวแปรงจะมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากใช้ไป 3 เดือน แต่ด้วย BrushSync™ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น แปรงสีฟันอัจฉริยะของคุณจะติดตามความถี่และเวลาในการแปรงของคุณ และจะแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยน ไม่มีแปรงสีฟัน Philips Sonicare อัจฉริยะใช่หรือไม่ เพียงแค่สังเกตการเปลี่ยนแปลงของขนแปรงสีน้ำเงิน และเมื่อขนแปรงเปลี่ยนเป็นสีขาวจะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    ผ่านการทดสอบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของคุณ

    หัวแปรงของ Philips Sonicare ทั้งหมดปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก ในระหว่างการทดสอบ หัวแปรงแต่ละอันจะผ่านการใช้งานที่ความเร็วเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่คุณแปรง

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    ดีไซน์แบบเสียบเพื่อให้ถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้ง่าย

    หัวแปรง W DiamondClean ของคุณมีขนาดที่พอดีกับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกแบบ ยกเว้น Philips One และ Essence เพียงแค่เสียบเข้าและดึงออก ก็เปลี่ยนและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว
      ความแข็งของขนแปรง
      ปานกลาง
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      ขนาด
      มาตรฐาน

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      การจับคู่โหมด BrushSync
      ใช่
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      • 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์
      • 2 Series ป้องกันคราบหินปูน
      • 3 Series สุขภาพเหงือก
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • เชื่อมต่อ FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • สำหรับเด็ก
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      3 W2 Optimal White ขนาดมาตรฐาน

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      สุขภาพเหงือก
      ช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น
      การกำจัดคราบพลัค
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 7 เท่า
      Whitening
      ฟันขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า
    • *การจับคู่โหมด BrushSync™ สามารถเข้ากันได้กับด้ามจับแปรงสีฟันที่ใช้งาน Philips Sonicare BrushSync™ เท่านั้น

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