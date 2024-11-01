HX6063/96
ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น
หัวแปรง Philips Sonicare W2 DiamondClean ขจัดคราบได้สูงถึง 100% เมื่อเทียบกับแปรงสีฟันแบบทั่วไปเพื่อฟันที่ขาวขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า สามารถขจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่าหลังจากการใช้เพียงสี่สัปดาห์ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า ในขณะที่ปลายที่โค้งเป็นพิเศษทำให้การแปรงฟันในซอกที่อยู่ลึกทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย
หลังจากใช้งานไปสามเดือน หัวแปรงจะเริ่มอ่อนลงและมีประสิทธิภาพน้อยลง BrushSync™ จะเตือนผู้ป่วยก่อนที่แปรงจะเสียประสิทธิภาพ แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะ Philips Sonicare แต่ละอันจะติดตามความถี่ในการแปรงของผู้ป่วย และแรงกดของแปรง จากนั้นก็จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันอัจฉริยะ ขนแปรงเตือนสีน้ำเงินจะจางเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว
หัวแปรง Philips Sonicare ของแท้ทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก โดยผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับประสิทธิภาพและความทนทานที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งที่แปรง
มอบความสะอาดที่เหนือกว่าให้กับผู้ป่วยของคุณด้วยคุณสมบัติการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา* หัวแปรง W DiamondClean ซิงค์กับแปรงสีฟันของ Sonic Sonicare ที่สามารถใช้งาน BrushSync™ ทุกรุ่น* เลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่ดีที่สุดสำหรับการฟอกฟันขาวที่โดดเด่นโดยอัตโนมัติ
เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น
W DiamondClean ใช้การเสียบเข้ากับด้ามแปรงสีฟัน Sonic Sonicare เพื่อให้ติดแน่น และง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด W DiamondClean สามารถใช้ได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น PowerUp Battery และ Essence
ดีไซน์และการตกแต่ง
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
อุปกรณ์ที่มีมาให้
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ
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