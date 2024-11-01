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  • ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

    HX6063/96

    ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น

    หัวแปรง Philips Sonicare W2 DiamondClean ขจัดคราบได้สูงถึง 100% เมื่อเทียบกับแปรงสีฟันแบบทั่วไปเพื่อฟันที่ขาวขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ ผ่านการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่า สามารถขจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่าหลังจากการใช้เพียงสี่สัปดาห์

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,090.00

    Philips Sonicare W2 Optimal White หัวแปรง Sonic มาตรฐาน

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    ทำความสะอาดได้อย่างเหนือชั้น* เพื่อฟันที่ขาวขึ้น

    การทำความสะอาดขั้นสูงสำหรับการขจัดคราบและฟันที่ขาวขึ้น

    • 3 ชุด
    • ขนาดมาตรฐาน
    • แบบเสียบ
    • การจับคู่โหมด BrushSync
    กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 7 เท่า

    กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 7 เท่า

    ขนแปรงคุณภาพสูงที่เกาะตัวกันแน่น ช่วยกำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า ในขณะที่ปลายที่โค้งเป็นพิเศษทำให้การแปรงฟันในซอกที่อยู่ลึกทำได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย

    มั่นใจในการดูแลเหงือก การกำจัดคราบหินปูน และการฟอกฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ

    มั่นใจในการดูแลเหงือก การกำจัดคราบหินปูน และการฟอกฟันขาวอย่างมีประสิทธิภาพ

    หลังจากใช้งานไปสามเดือน หัวแปรงจะเริ่มอ่อนลงและมีประสิทธิภาพน้อยลง BrushSync™ จะเตือนผู้ป่วยก่อนที่แปรงจะเสียประสิทธิภาพ แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะ Philips Sonicare แต่ละอันจะติดตามความถี่ในการแปรงของผู้ป่วย และแรงกดของแปรง จากนั้นก็จะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนหัวแปรงใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันอัจฉริยะ ขนแปรงเตือนสีน้ำเงินจะจางเปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่าถึงเวลาสำหรับหัวแปรงใหม่แล้ว

    ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย

    ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย

    หัวแปรง Philips Sonicare ของแท้ทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและอ่อนโยนต่อฟันและเหงือก โดยผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับประสิทธิภาพและความทนทานที่ยอดเยี่ยมในทุกครั้งที่แปรง

    การแจ้งเตือนด้ามจับเพื่อเลือกโหมดที่ดีที่สุด*

    การแจ้งเตือนด้ามจับเพื่อเลือกโหมดที่ดีที่สุด*

    มอบความสะอาดที่เหนือกว่าให้กับผู้ป่วยของคุณด้วยคุณสมบัติการจับคู่โหมด BrushSync™ ของเรา* หัวแปรง W DiamondClean ซิงค์กับแปรงสีฟันของ Sonic Sonicare ที่สามารถใช้งาน BrushSync™ ทุกรุ่น* เลือกโหมดการแปรงและระดับความเข้มที่ดีที่สุดสำหรับการฟอกฟันขาวที่โดดเด่นโดยอัตโนมัติ

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare

    เทคโนโลยีการสั่นด้วยคลื่นโซนิคที่ล้ำหน้าของ Philips Sonicare สั่นสะเทือนน้ำระหว่างซี่ฟัน และสั่นซี่แปรงเพื่อกระเทาะและขจัดคราบหินปูนเพื่อให้ทำความสะอาดช่องปากในแต่ละวันได้อย่างเหนือชั้น

    สามารถใช้งานร่วมกับแปรงสีฟันแบบเสียบ Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น

    สามารถใช้งานร่วมกับแปรงสีฟันแบบเสียบ Philips Sonicare ได้ทุกรุ่น

    W DiamondClean ใช้การเสียบเข้ากับด้ามแปรงสีฟัน Sonic Sonicare เพื่อให้ติดแน่น และง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด W DiamondClean สามารถใช้ได้กับด้ามจับแปรงสีฟัน Philips Sonicare ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น PowerUp Battery และ Essence

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      ดำ
      ความแข็งของขนแปรง
      ปานกลาง
      ตัวเตือนขนแปรง
      ตัวเตือนขนแปรงสีน้ำเงินสีจางไป
      ขนาด
      มาตรฐาน

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      ระบบหัวแปรง
      แบบเสียบ
      เหมาะสำหรับรุ่นเหล่านี้
      • 2 Series ควบคุมคราบจุลินทรีย์
      • 2 Series ป้องกันคราบหินปูน
      • 3 Series สุขภาพเหงือก
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • เชื่อมต่อ FlexCare Platinum
      • FlexCare+
      • สำหรับเด็ก
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean
      การจับคู่โหมด BrushSync
      ใช่

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      หัวแปรง
      DiamondClean ขนาดมาตรฐาน 3 วัตต์

    • คุณภาพและประสิทธิภาพ

      ชิ้นส่วนทดแทน
      ควรเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน
      ผ่านการทดสอบ
      เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

    • ประโยชน์ต่อสุขภาพ

      สุขภาพเหงือก
      ช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น
      การกำจัดคราบพลัค
      กำจัดคราบหินปูนได้มากถึง 7 เท่า
      Whitening
      ฟันขึ้นในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • กำจัดคราบหินปูนได้มากกว่าแปรงสีฟันปกติถึง 7 เท่า
    • *การจับคู่โหมด BrushSync™ สามารถเข้ากันได้กับด้ามจับแปรงสีฟันที่ใช้งาน Philips Sonicare BrushSync™ เท่านั้น

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