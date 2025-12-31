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Ultra Alkalineแบตเตอรี่

LR6E4B/40

พลังงานสูงเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก

คุณต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในแบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง

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พลังงานสูงเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก

  • AA

  • อัลตราอัลคาไลน์

พลังมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 132%

แบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ของ Philips AA มีพลังมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 132%

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

สีทำให้จดจำขนาดของแบตเตอรี่ได้ง่าย

เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

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  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี