รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR6E4B/40
พลังงานสูงเป็นพิเศษเพื่ออุปกรณ์ที่มีการคายประจุรวดเร็วมาก
คุณต้องมีสิ่งที่ดีที่สุด มั่นใจได้ในแบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูง
AA
อัลตราอัลคาไลน์
แบตเตอรี่อัลตราอัลคาไลน์ของ Philips AA มีพลังมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 132%
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว
เพื่อให้การจดจำขนาดทั่วไปของแบตเตอรี่เป็นไปอย่างง่ายๆ เราจึงใช้รหัสสีเพื่อบอกขนาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ความคิดเห็น