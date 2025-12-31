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Power Alkalineแบตเตอรี่

LR6P10BP/59

ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และวิทยุขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถทำให้เครื่องเล่นเหล่านี้ทำงานได้นานกว่าเดิมด้วยแบตเตอรี่ Power Alkaline ของ Philips

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ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง

  • AA

  • อัลคาไลน์

เทคโนโลยีอัลคาไลน์เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง

เทคโนโลยีอัลคาไลน์จะให้พลังแก่อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ประกอบด้วยสารแคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว 0%

แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว

คำแนะนำที่เข้าใจง่ายและไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

สัญลักษณ์สากลของการไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาบนบรรจุภัณฑ์อธิบายวิธีใช้และลักษณะการใช้งานว่าสามารถหรือต้องใช้กับผลิตภัณฑ์แบบใด

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้งาน Green Eletron พันธมิตรด้านโลจิสติกส์ของเราในการทิ้งแบตเตอรี่อย่างมีความรับผิดชอบเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดูเว็บไซต์ https://www.greeneletron.org.br/pilhas สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รวบรวม