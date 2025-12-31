รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
LR6P4B/97
ให้พลังแก่อุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังสูง
ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงขนาดพกพา ต่างต้องการใช้พลังงานมากยิ่งกว่าเดิม คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ PowerLife Philips
AA
อัลคาไลน์
แบตเตอรี่ทั่วไปมักจะประสบปัญหาพลังงานลดลงหากไม่ใช้งาน เรารับประกันว่าแบตเตอรี่ของเราจะยังคงรักษาระดับพลังงานได้ถึง 80% ของแบตเตอรี่ใหม่เป็นอย่างน้อย ภายในระยะเวลาหมดอายุของแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ของ Philips เหล่านี้ได้รับการรับประกันว่าปราศจากโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่างๆ เช่น แคดเมียม ปรอท หรือตะกั่ว
เทคโนโลยีอัลคาไลน์จะให้พลังแก่อุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง