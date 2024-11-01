MCD909/12
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
สัมผัสพลังเสียงสมจริงคุณภาพสูงของเครื่องเล่น Philips DVD ระบบ Hi-Fi ด้วยวัสดุคุณภาพดี พรีแอมพลิไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศที่ให้พลังเสียงที่ชัดใส อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์ภาพที่คมชัดขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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ด้วยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปกติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทำให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้น เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ำ ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุ่น เป็นธรรมชาติ
ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชัดสดใสจากด้านหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้หลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด แต่ทวีตเตอร์ริบบิ้น Neodymium แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวีตสปอตเพื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก
ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit ในแบบเดิม นอกจากนี้ ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม
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ด้วยรูปร่างที่เพรียวบางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ พร้อมกับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ คุณจึงใช้รีโมทคอนโทรลนี้ได้ไม่รู้เบื่อ ด้านหน้าสวยเฉียบด้วยผิวโลหะพร้อมปุ่มกดแบบแบนราบ เพิ่มความโดดเด่นด้วยการหุ้มหนังแท้ที่ด้านหลัง ปุ่มกดที่มีความโดดเด่นและควบคุมได้อย่างแม่นยำ เชิญสัมผัสความพิเศษของการออกแบบและการควบคุมที่แท้จริง
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 150W RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเป็นคุณสมบัติสำหรับปรับเสียงที่ใช้ในการควบคุมระดับเสียงความถี่สูงและความถี่ต่ำของระบบเสียงของคุณตามลำดับ ระบบควบคุมเสียงแหลมจะควบคุมการขยายสัญญาณเสียงสูงของดนตรี และระบบควบคุมเสียงเบสจะควบคุมการขยายระดับสัญญาณเสียงต่ำของดนตรี และด้วยการใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง ผู้ฟังสามารถเพิ่มหรือลดระดับของเสียงแหลมหรือเสียงเบส หรือปรับให้เสียงแหลมหรือเสียงเบสให้อยู่ระดับปกติเพื่อเล่นเพลงในลักษณะที่เหมือนกับเสียงต้นฉบับที่อัด ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสจึงช่วยให้คุณสามารถฟังดนตรีในแบบที่คุณชื่นชอบได้
HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p') จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ
เสียง
ลำโพง
การเชื่อมต่อ
การเล่นเสียง
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
สะดวกสบาย
กำลังไฟ
อุปกรณ์เสริม
ขนาด
ภาพ/การแสดงภาพ
เล่นภาพดิจิตอล
สีเขียว
การเล่นวิดีโอ
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