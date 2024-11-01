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    Heritage Audio เครื่องเล่น DVD ระบบ Hi-Fi

    MCD909/12

    ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

    สัมผัสพลังเสียงสมจริงคุณภาพสูงของเครื่องเล่น Philips DVD ระบบ Hi-Fi ด้วยวัสดุคุณภาพดี พรีแอมพลิไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศที่ให้พลังเสียงที่ชัดใส อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) อย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์ภาพที่คมชัดขึ้น

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    Heritage Audio เครื่องเล่น DVD ระบบ Hi-Fi

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    เพลิดเพลินกับเสียง Hi-Fi เปี่ยมชีวิตชีวา

    • หลอดเสียง Hi-Fi
    • ลำโพงทวีตเตอร์แบบ Silk Dome
    • 150W
    หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

    หลอดเสียง Hi-Fi คุณภาพเยี่ยมเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

    ด้วยหลอดเสียง Hi-Fi ในตัว คุณจึงสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงระดับสุดยอดที่ปกติจะพบได้ในเครื่องเสียงชั้นเยี่ยมเท่านั้น คุณสมบัติอะนาล็อกของหลอดเสียงทำให้เสียงน่าฟังยิ่งขึ้น เสียงจากหลอดเสียงจึงมีการผิดเพี้ยนต่ำ ให้เสียงที่ชัดใส มีรายละเอียด อบอุ่น เป็นธรรมชาติ

    ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง

    ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง

    ทวีตเตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เป็นทวีตเตอร์แบบโมโนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชัดสดใสจากด้านหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์เพื่อสร้างเสียงที่มีความสมจริงสูง ทวีตเตอร์แบบกรวยและแบบโดมทั่วไปจะใช้หลักการเคลื่อนที่ตามทิศทางของขดลวด แต่ทวีตเตอร์ริบบิ้น Neodymium แบบโมโนโพลจะกระจายความถี่สูงในรูปแบบการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะเพิ่มความกว้างของช่วงเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และขยายพื้นที่สวีตสปอตเพื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และเป็นธรรมชาติแม้ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็ก

    ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด

    ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด

    ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated ช่วยให้แน่ใจได้ถึงการรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit ในแบบเดิม นอกจากนี้ ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง ส่งผลให้ได้สัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

    เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

    เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

    เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิดเพลิน รูปแบบสื่อ DivX® คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

    Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

    Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

    จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

    โครงตู้อะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลำโพงไม้จริง

    โครงตู้อะลูมิเนียมคุณภาพเยี่ยมและลำโพงไม้จริง

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    รีโมทคอนโทรลแบบปุ่มกดแบนราบ ด้านหน้าเป็นโลหะ ด้านหลังหุ้มด้วยหนัง

    รีโมทคอนโทรลแบบปุ่มกดแบนราบ ด้านหน้าเป็นโลหะ ด้านหลังหุ้มด้วยหนัง

    ด้วยรูปร่างที่เพรียวบางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ พร้อมกับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ คุณจึงใช้รีโมทคอนโทรลนี้ได้ไม่รู้เบื่อ ด้านหน้าสวยเฉียบด้วยผิวโลหะพร้อมปุ่มกดแบบแบนราบ เพิ่มความโดดเด่นด้วยการหุ้มหนังแท้ที่ด้านหลัง ปุ่มกดที่มีความโดดเด่นและควบคุมได้อย่างแม่นยำ เชิญสัมผัสความพิเศษของการออกแบบและการควบคุมที่แท้จริง

    USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

    USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ

    เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

    กำลังขับทั้งหมด 150W RMS

    ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 150W RMS, RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมพลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

    ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค่าเสียงสูงและต่ำได้ง่าย

    ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเป็นคุณสมบัติสำหรับปรับเสียงที่ใช้ในการควบคุมระดับเสียงความถี่สูงและความถี่ต่ำของระบบเสียงของคุณตามลำดับ ระบบควบคุมเสียงแหลมจะควบคุมการขยายสัญญาณเสียงสูงของดนตรี และระบบควบคุมเสียงเบสจะควบคุมการขยายระดับสัญญาณเสียงต่ำของดนตรี และด้วยการใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลง ผู้ฟังสามารถเพิ่มหรือลดระดับของเสียงแหลมหรือเสียงเบส หรือปรับให้เสียงแหลมหรือเสียงเบสให้อยู่ระดับปกติเพื่อเล่นเพลงในลักษณะที่เหมือนกับเสียงต้นฉบับที่อัด ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสจึงช่วยให้คุณสามารถฟังดนตรีในแบบที่คุณชื่นชอบได้

    HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น

    HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p') จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • เสียง

      พลังขับเสียง
      2 x 75 W RMS / 2 x 150 W พลังแห่งเสียงดนตรี
      การเพิ่มคุณภาพเสียง
      • พรีแอมพลิไฟเออร์แบบหลอดสุญญากาศ
      • ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D"
      • ความดัง
      • ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
      • Dolby Digital

    • ลำโพง

      ตัวขับเสียง
      • 3 ทาง
      • วูฟเฟอร์ขนาด 5 นิ้ว
      • แบบโดมความถี่ปานกลาง
      • ทวีตเตอร์แบบริบบิ้น
      การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง
      • ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate
      • ถอดฝาครอบลำโพงได้

    • การเชื่อมต่อ

      USB
      โฮสต์ USB
      เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ
      • 2xRCA (เสียง)
      • Component Video Out
      • Composite Video (CVBS) Out
      • Digital Audio Coaxial Out
      • สัญญาณออปติคัลแบบดิจิตอลออก
      • HDMI ออก
      • หูฟัง (6.3 มม.)
      • SCART out
      • S-Video out
      Aux in
      2xRCA (เสียง)

    • การเล่นเสียง

      โหมดเล่นดิสก์
      • กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว
      • ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป
      • เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
      สื่อที่เล่นได้
      • WMA-CD
      • MP3-CD
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • แฟลชไดรฟ์ USB
      โหมดการเล่น USB Direct
      • กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างเร็ว
      • เล่น/หยุดชั่วคราว
      • ถัดไป/ก่อนหน้า
      • โปรแกรมการเล่น
      • เล่นซ้ำ
      • สุ่ม
      • หยุด

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      เสาอากาศ
      เสาอากาศ FM
      คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้
      สเตอริโอ FM
      สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
      20
      RDS
      • Radio Text
      • RDS clock set
      • ชื่อสถานี
      • ประเภทโปรแกรม
      การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์
      • การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
      • การสแกนอัตโนมัติ

    • สะดวกสบาย

      การปลุก
      • ปลุกด้วย CD
      • ปลุกด้วยวิทยุ
      • ปลุกด้วย USB
      นาฬิกา
      • บนจอแสดงผลหลัก
      • ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
      ประเภทตัวโหลด
      • มอเตอร์
      • ถาด
      ประเภทจอภาพ
      จอแสดงผล VFD
      การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ
      โหมด DIM
      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • สเปน
      • สวีเดน
      • ตุรกี

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      220 - 240  V
      แหล่งจ่ายไฟ
      50  เฮิร์ตซ์

    • อุปกรณ์เสริม

      รีโมทคอนโทรล
      49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
      คู่มือผู้ใช้
      หลายภาษา
      อื่นๆ
      • เสาอากาศ FM
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ
      • สาย Composite Video (Y)
      • สายควบคุม
      • สายไฟ
      รับประกัน
      คู่มือการรับประกันทั่วโลก

    • ขนาด

      น้ำหนักรวม
      22.5  กก.
      ความหนาของลำโพงหลัก
      240  มม.
      ความกว้างของลำโพงหลัก
      205  มม.
      ความลึกของตัวเครื่อง
      280  มม.
      ความสูงของตัวเครื่อง
      180  มม.
      ความกว้างของตัวเครื่อง
      250  มม.
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      310  มม.
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      740  มม.
      ความลึกของบรรจุภัณฑ์
      375  มม.
      ความสูงของลำโพงหลัก
      330  มม.

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      • วิดีโออัปแซมปลิง
      • การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ
      • ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

    • เล่นภาพดิจิตอล

      สื่อที่เล่นได้
      • CD-R/RW
      • DVD+R/+RW
      • ซีดีภาพ
      รูปแบบการบีบอัดภาพ
      JPEG

    • สีเขียว

      โหมดสแตนด์บายประหยัดพลังงาน
      1  วัตต์

    • การเล่นวิดีโอ

      โหมดเล่นดิสก์
      • เล่น A-B ซ้ำ
      • มุมมอง
      • PBC
      • เล่นภาพช้า
      • ซูม
      • ผู้ปกครองควบคุม
      • เมนูดิสก์
      • กรอถอยหลังอย่างเร็ว
      • กรอเดินหน้าอย่างเร็ว
      • OSD
      • เล่นต่อหลังจากหยุด
      สื่อที่เล่นได้
      • DivX
      • DVD-วิดีโอ
      • ซีดีภาพ
      • วิดีโอ CD/SVCD
      • DVD+R/+RW
      • DVD-R/-RW
      รหัสโซนของ DVD
      2

    Badge-D2C

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