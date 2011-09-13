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ยกเลิกการผลิต
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพื่อความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้มากยิ่งขึ้น ระบบเพลงขนาดเล็กคลาสสิคของ Philips สามารถริปเพลงทั้งหมดจาก CD ไปยังอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง พร้อม Dynamic Bass Boost ที่ช่วยเพิ่มพลังเสียง
การริป CD
Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
4.3
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
bee_beelim
13/09/2011
Singapore
good
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
Wendy_Lau
26/06/2012
Singapore
Great sound for its size.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
NorHisyam
18/01/2012
Singapore
Love the design! (Thats what caught me to this product) Great sounds too. Was blown away when the salesman gave me a sample hearing of a track.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system
ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล