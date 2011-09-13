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ระบบเสียงขนาดเล็ก Classic

MCM169/12

4.3

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เพื่อความเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้มากยิ่งขึ้น ระบบเพลงขนาดเล็กคลาสสิคของ Philips สามารถริปเพลงทั้งหมดจาก CD ไปยังอุปกรณ์ USB ได้โดยตรง พร้อม Dynamic Bass Boost ที่ช่วยเพิ่มพลังเสียง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผ่อนคลายกับเพลงอันไพเราะ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

  • การริป CD

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากไดร์ฟ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

พลังแห่งเสียงดนตรี 2x5W RMS/2x10W /400W PMPO

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

13/09/2011

Singapore

Singapore

good

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

26/06/2012

Singapore

Singapore

Great sound for its size.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

18/01/2012

Singapore

Singapore

Love the design! (Thats what caught me to this product) Great sounds too. Was blown away when the salesman gave me a sample hearing of a track.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ MCM169 Classic micro sound system

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล