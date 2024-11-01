คำค้นหา

  • หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้ หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้ หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้
  • Play Pause

    3000 ซีรีส์ Airfryer 6.2L

    NA331/00

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้

    ก้าวข้ามการทอดด้วยลมร้อนด้วยฟังก์ชัน 16 แบบ ตั้งแต่การอบอย่างรวดเร็วไปจนถึงการปรุงอาหารในหม้อเดียวเป็นเวลานานหลายชั่วโมง มื้ออาหารแสนอร่อยที่บ้านเต็มรูปแบบอยู่แค่ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยหน้าต่างดีไซน์เก๋ไก๋ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมองเห็นว่าอาหารทั้งหมดสุกกรอบและนุ่มอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อใด

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    3000 ซีรีส์ Airfryer 6.2L

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู Airfryer ทั้งหมด

    หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้

    กรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันในทุกๆ ครั้ง

    • หน้าต่างทำอาหาร
    • เทคโนโลยี RapidAir Plus
    • ฟังก์ชันการทำอาหาร 16 อย่างในหนึ่งเดียว
    • ประหยัดเวลาและพลังงาน
    ปรุงอาหารได้รวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี RapidAir Plus

    ปรุงอาหารได้รวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี RapidAir Plus

    เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่มีไขมันลดลงสูงสุดถึง 90%* เทคโนโลยี RapidAir Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อมดีไซน์รูปดาวอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยหมุนเวียนอากาศร้อนไปรอบๆ และผ่านอาหารด้วยกระแสลมที่เร็วขึ้น** ช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างสรรค์อาหารโฮมเมดแสนอร่อย

    หน้าต่างทำอาหารที่มีสไตล์เพื่อให้คอยดูแลอาหารของคุณ

    หน้าต่างทำอาหารที่มีสไตล์เพื่อให้คอยดูแลอาหารของคุณ

    ไม่ต้องเดาอีกต่อไป คอยดูขณะที่คุณทำอาหารและดูว่าอาหารสุกพอดีเมื่อใด ออกแบบมาเพื่อให้คุณทำอาหารได้อย่างมีสไตล์

    อย่าประนีประนอมกับรสชาติที่ดี

    อย่าประนีประนอมกับรสชาติที่ดี

    ผู้บริโภค 83% ของเราพบว่าน่องไก่ที่ปรุงด้วย Philips Airfryer 3000 Series มีรสชาติดีกว่าน่องไก่ที่ปรุงด้วยเตาอบ******

    สกัดไขมันและทิ้งไว้ด้วยตะแกรงที่ไม่เหมือนใคร

    สกัดไขมันและทิ้งไว้ด้วยตะแกรงที่ไม่เหมือนใคร

    ไขมันส่วนเกินไหลออกได้มากถึง 40% เพื่อมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพพร้อมรสชาติที่เต็มอิ่ม*** ตะแกรงช่วยแยกอาหารออกจากไขมันที่สะสมในกระทะขณะปรุงอาหาร

    แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID

    แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID

    สูตรอาหารแสนอร่อยมากกว่า 10,000 สูตรที่ออกแบบมาเพื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณโดยเฉพาะ พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ง่ายดาย****

    ก้าวข้ามการทอดด้วยลมร้อนด้วยวิธีปรุงอาหาร 16 วิธีที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

    ก้าวข้ามการทอดด้วยลมร้อนด้วยวิธีปรุงอาหาร 16 วิธีที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

    เลือกจากฟังก์ชันการปรุงอาหาร 16 แบบ ตั้งแต่การอบและการย่าง ไปจนถึงการละลายน้ำแข็งและการอุ่นอาหาร การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 40℃ และนานถึง 24 ชั่วโมงสำหรับการทำให้แห้งและการหมักด้วยเช่นกัน

    ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบของครอบครัว

    ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบของครอบครัว

    จุอาหารได้เพียงพอสำหรับทั้งครอบครัว ใส่ผักได้ 1,000 กรัม น่องไก่ 8 ชิ้น แซลมอน 5 ชิ้น หรือมัฟฟิน 7 ชิ้น

    หน้าจอสัมผัสเพื่อควบคุมง่ายไม่เปลืองแรง

    หน้าจอสัมผัสเพื่อควบคุมง่ายไม่เปลืองแรง

    หน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้า 12 แบบให้เลือก ได้แก่ เฟรนช์ฟรายแช่แข็ง เฟรนช์ฟรายสด น่องไก่ เนื้อ สัตว์ ปลา อาหารเช้า ผัก มัฟฟิน มังสวิรัติ ผลไม้อบแห้ง อุ่นอาหาร และปุ่มโปรดที่คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าของคุณเองได้

    ประหยัดเวลาและพลังงาน

    ประหยัดเวลาและพลังงาน

    ทำอาหารเร็วขึ้นสูงสุด 50% พร้อมประหยัดพลังงานสูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer เทียบกับเตาอบของคุณ*****

    ทำความสะอาดง่าย

    ทำความสะอาดง่าย

    Philips Airfryer มีสารเคลือบกันติดและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้อย่างปลอดภัยในเครื่องล้างจาน เพื่อให้คุณใช้เวลาในการทำความสะอาดน้อยลงและมีเวลาเพลิดเพลินกับอาหารจานโปรดของคุณมากขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1700
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240
      ความถี่
      50
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      ความจุ
      6.2 ลิตร
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาโปร่งใส
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      1 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      โปรแกรม
      12
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ตัวจับเวลา
      มี
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      RapidAir Plus
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200°C
      อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
      ไม่มี
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ชุดเตาปิ้งย่าง
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
      ชุดอาหารเช้า
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
      ชุดทำอาหาร 2 ชั้น
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงเดี่ยว
      การเชื่อมต่อ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      436
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      324
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      303
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      5,6 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      436 x 324 x 303 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      388
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      386
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      366
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      7,2 กก.
      ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
      388 x 386 x 366 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
      คู่มือ
      นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในหม้อทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips
    • **เทียบกับ Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี RapidAir
    • *** น่องไก่ : ไขมันน้อยกว่าน่องไก่ดิบถึง 40%
    • ****จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    • *****เปอร์เซ็นต์ตามการวัดในห้องปฏิบัติการภายในของ Philips Airfryer จากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF ที่ 160 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) หรือแซลมอนแล่ (ตั้งค่า AF ที่ 200 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) เทียบกับการใช้เตาอบเกรดเอ
    • ******MetrixLab ทดสอบกับผู้ใช้ Airfryer Philips 3000 Series ที่มีอยู่ 30 คนในเดือนกรกฎาคม 2567

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด