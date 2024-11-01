3000 ซีรีส์ Airfryer 6.2L
หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้
ก้าวข้ามการทอดด้วยลมร้อนด้วยฟังก์ชัน 16 แบบ ตั้งแต่การอบอย่างรวดเร็วไปจนถึงการปรุงอาหารในหม้อเดียวเป็นเวลานานหลายชั่วโมง มื้ออาหารแสนอร่อยที่บ้านเต็มรูปแบบอยู่แค่ไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยหน้าต่างดีไซน์เก๋ไก๋ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมองเห็นว่าอาหารทั้งหมดสุกกรอบและนุ่มอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อใด
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3000 ซีรีส์ Airfryer 6.2L
หลากหลายความอร่อยที่มองเห็นได้ กรอบ นุ่ม และสุกเท่ากันในทุกๆ ครั้ง หน้าต่างทำอาหาร เทคโนโลยี RapidAir Plus ฟังก์ชันการทำอาหาร 16 อย่างในหนึ่งเดียว ประหยัดเวลาและพลังงาน ปรุงอาหารได้รวดเร็วและสม่ำเสมอด้วยเทคโนโลยี RapidAir Plus
เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่มีไขมันลดลงสูงสุดถึง 90%* เทคโนโลยี RapidAir Plus ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อมดีไซน์รูปดาวอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยหมุนเวียนอากาศร้อนไปรอบๆ และผ่านอาหารด้วยกระแสลมที่เร็วขึ้น** ช่วยให้อาหารสุกทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างสรรค์อาหารโฮมเมดแสนอร่อย
หน้าต่างทำอาหารที่มีสไตล์เพื่อให้คอยดูแลอาหารของคุณ
ไม่ต้องเดาอีกต่อไป คอยดูขณะที่คุณทำอาหารและดูว่าอาหารสุกพอดีเมื่อใด ออกแบบมาเพื่อให้คุณทำอาหารได้อย่างมีสไตล์
อย่าประนีประนอมกับรสชาติที่ดี
ผู้บริโภค 83% ของเราพบว่าน่องไก่ที่ปรุงด้วย Philips Airfryer 3000 Series มีรสชาติดีกว่าน่องไก่ที่ปรุงด้วยเตาอบ******
สกัดไขมันและทิ้งไว้ด้วยตะแกรงที่ไม่เหมือนใคร
ไขมันส่วนเกินไหลออกได้มากถึง 40% เพื่อมื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพพร้อมรสชาติที่เต็มอิ่ม*** ตะแกรงช่วยแยกอาหารออกจากไขมันที่สะสมในกระทะขณะปรุงอาหาร
แรงบันดาลใจที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยแอป HomeID
สูตรอาหารแสนอร่อยมากกว่า 10,000 สูตรที่ออกแบบมาเพื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณโดยเฉพาะ พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ง่ายดาย****
ก้าวข้ามการทอดด้วยลมร้อนด้วยวิธีปรุงอาหาร 16 วิธีที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
เลือกจากฟังก์ชันการปรุงอาหาร 16 แบบ ตั้งแต่การอบและการย่าง ไปจนถึงการละลายน้ำแข็งและการอุ่นอาหาร การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำสุดที่ 40℃ และนานถึง 24 ชั่วโมงสำหรับการทำให้แห้งและการหมักด้วยเช่นกัน
ความจุ 6.2 ลิตร สำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบของครอบครัว
จุอาหารได้เพียงพอสำหรับทั้งครอบครัว ใส่ผักได้ 1,000 กรัม น่องไก่ 8 ชิ้น แซลมอน 5 ชิ้น หรือมัฟฟิน 7 ชิ้น
หน้าจอสัมผัสเพื่อควบคุมง่ายไม่เปลืองแรง
หน้าจอสัมผัสใช้งานง่ายพร้อมการตั้งค่าล่วงหน้า 12 แบบให้เลือก ได้แก่ เฟรนช์ฟรายแช่แข็ง เฟรนช์ฟรายสด น่องไก่ เนื้อ สัตว์ ปลา อาหารเช้า ผัก มัฟฟิน มังสวิรัติ ผลไม้อบแห้ง อุ่นอาหาร และปุ่มโปรดที่คุณสามารถบันทึกการตั้งค่าล่วงหน้าของคุณเองได้
ประหยัดเวลาและพลังงาน
ทำอาหารเร็วขึ้นสูงสุด 50% พร้อมประหยัดพลังงานสูงสุด 70% เมื่อทำอาหารด้วย Philips Airfryer เทียบกับเตาอบของคุณ*****
ทำความสะอาดง่าย
Philips Airfryer มีสารเคลือบกันติดและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้อย่างปลอดภัยในเครื่องล้างจาน เพื่อให้คุณใช้เวลาในการทำความสะอาดน้อยลงและมีเวลาเพลิดเพลินกับอาหารจานโปรดของคุณมากขึ้น
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ประเทศผู้ผลิต
ผลิตใน
จีน
ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟ
1700 แรงดันไฟฟ้า
220-240 ความถี่
50 หมายเลขในแพ็ค
1 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
ไม่มี
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
วัสดุหลัก
พลาสติก วัสดุรอง
โลหะ ความจุ
6.2 ลิตร ทนความร้อน
มี ฐานกันลื่น
มี ฝาโปร่งใส
มี อินเตอร์เฟซ
ดิจิตอล ความยาวสายไฟ
1 ม. ที่เก็บสายไฟ
มี ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
มี โปรแกรม
12 จำนวนตะแกรง
1 ตะแกรงแบบถอดได้
มี ตัวจับเวลา
มี รีโมทคอนโทรล
ไม่มี เทคโนโลยี
RapidAir Plus สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
มี ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
มี ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
มี ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
มี ด้ามจับไม่ร้อนมือ
มี ใช้กับเครื่องล้างจานได้
มี ตัวระบุอุณหภูมิ
มี ผนังกั้น Coolwall
มี อุณหภูมิสูงสุด (°C)
200°C อุปกรณ์เสริมที่มีให้ 1
ไม่มี อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
ชุดเตาปิ้งย่าง อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
ชุดอาหารเช้า อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 3
ชุดทำอาหาร 2 ชั้น เคลือบสารกันติด
มี รับประกัน
2 ปี ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
ตะแกรงเดี่ยว การเชื่อมต่อ
ไม่มี
น้ำหนักและขนาด
ความยาวของผลิตภัณฑ์
436 ความกว้างของผลิตภัณฑ์
324 ความสูงของผลิตภัณฑ์
303 น้ำหนักผลิตภัณฑ์
5,6 กก. ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
436 x 324 x 303 มม. ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
388 ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
386 ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
366 น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
7,2 กก. ขนาดของบรรจุุภัณฑ์
388 x 386 x 366 มม.
ความทนทาน
เคสป้องกัน
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน คู่มือ
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
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*เปรียบเทียบกับมันฝรั่งทอดโฮมเมดที่ทำในหม้อทอดอาหารรุ่นดั้งเดิมของ Philips **เทียบกับ Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี RapidAir *** น่องไก่ : ไขมันน้อยกว่าน่องไก่ดิบถึง 40% ****จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ *****เปอร์เซ็นต์ตามการวัดในห้องปฏิบัติการภายในของ Philips Airfryer จากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF ที่ 160 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) หรือแซลมอนแล่ (ตั้งค่า AF ที่ 200 °C โดยไม่อุ่นเครื่องก่อน) เทียบกับการใช้เตาอบเกรดเอ ******MetrixLab ทดสอบกับผู้ใช้ Airfryer Philips 3000 Series ที่มีอยู่ 30 คนในเดือนกรกฎาคม 2567
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