ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว
  • การถ่ายผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว

ยกเลิกการผลิต

Rechargeablesแบตเตอรี่

R03B2RTU80/40

สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานสูงทุกประเภท แบตเตอรี่ AAA ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้สามารถชาร์จไฟใหม่ได้มากถึง 1,000 ครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สนุกสนานกับอุปกรณ์ของคุณได้นานยิ่งขึ้น

  • AAA, 800 mAh

  • Nickel-Metal Hydride

เทคโนโลยี NiMH สำหรับการชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

เทคโนโลยีนิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์สามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง และทำให้การเปลี่ยนถ่านแทบจะไม่จำเป็น

เพลิดเพลินกับกำลังไฟที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอ

นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ที่ชาร์จซ้ำได้เหล่านี้สามารถนำพลังกลับมาใช้อย่างเต็มที่ได้ถึง 1000 ครั้งโดยไม่ต้องคายประจุก่อนชาร์จ สิ่งนี้ช่วยให้คุณใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ง่ายและดียิ่งขึ้น

ประหยัดเงินเนื่องจากสามารถชาร์จใหม่ได้ 1000 ครั้ง

ประหยัดเงินเนื่องจากใช้งานได้เท่ากับ 1000 แบตเตอรี่

ข้อมูลทางเทคนิค

คู่มือและเอกสาร

เอกสารโฆษณาที่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

  • PDF ไฟล์, 274.5 kB
  • 21 November 2023

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี