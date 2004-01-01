คำค้นหา

    Shaver 500 Series เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

    S591/05

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    รีวิว

    โกนหนวดได้แนบสนิท

    Philips 500 Series มีดีไซน์กะทัดรัด ช่วยให้คุณโกนหนวดได้เกลี้ยงเกลาแม้ขณะเดินทาง ด้วยเครื่องโกนหนวดพกพาของเรา คุณจะดูดีและรู้สึกดีที่สุดทุกที่ทุกเวลา

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,290.00

    Shaver 500 Series เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

    โกนหนวดได้แนบสนิท

    แม้ขณะเดินทาง

    • ใบมีดแบบ SteelPrecision
    • เทคโนโลยี Lift & Cut
    • หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติ
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัด
    โกนหนวดได้แนบสนิท แม้ระหว่างเดินทาง

    โกนหนวดได้แนบสนิท แม้ระหว่างเดินทาง

    ระบบการโกนแบบหมุน Lift & Cut จะยกขนออกจากรากขนอย่างนุ่มนวลเพื่อการโกนหนวดได้แนบสนิทโดยไม่ตัดโดนผิว

    ประสิทธิภาพในทุกทิศทาง

    ประสิทธิภาพในทุกทิศทาง

    ใบมีดหมุน SteelPrecision 360° จะตัดขนที่ขึ้นจากหลายๆ ทิศทาง ความเร็วการตัด 3,000,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยให้โกนทุกเมื่อได้อย่างรวดเร็ว

    เคลื่อนที่ตามส่วนโค้งเว้าของใบหน้าเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    เคลื่อนที่ตามส่วนโค้งเว้าของใบหน้าเพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    ออกแบบมาเพื่อลดความระคายเคืองผิว 3D Floating Heads จะเคลื่อนที่ในสามทิศทางเพื่อให้แนบกับผิว เพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย

    รูปทรงเล็กกะทัดรัด

    รูปทรงเล็กกะทัดรัด

    เครื่องโกนหนวดที่มีขนาดกะทัดรัด เพรียวบางและทันสมัยจะช่วยให้คุณโดดเด่น มีสไตล์ ทุกๆ ที่ที่คุณไป

    เงียบ แต่ทรงพลัง

    เงียบ แต่ทรงพลัง

    มอเตอร์แม่เหล็กที่ทรงพลังจะช่วยโกนแม้แต่เคราหนาๆ เพื่อผิวที่เนียนเรียบแม้ระหว่างเดินทาง

    เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะกับผิว

    เหล็กกล้าที่ทนต่อการกัดกร่อนเหมาะกับผิว

    ใบมีดของเครื่องโกนหนวดทำจากเหล็กกล้าที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของยุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ทำร้ายผิว และป้องกันสิ่งสกปรก

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    เลือกได้ทั้งการโกนแบบแห้งที่สะดวกหรือแบบเปียกเพื่อความสดชื่น

    ไม่ว่าคุณจะชอบการโกนแบบแห้งหรือการโกนแบบเปียก ใช้เจลหรือใช้โฟม เครื่องโกนหนวดของเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ การป้องกันน้ำระดับ IPX7 ช่วยให้ใช้งานได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำ

    แบตเตอรี่ Li-Ion พลังสูง

    แบตเตอรี่ Li-Ion พลังสูง

    แบตเตอรี่ Li-Ion อันทรงพลังที่ใช้ได้สะดวกต่อเนื่องถึง 40 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง

    กล่องเก็บสำหรับเดินทางเพื่อการจัดเก็บและปกป้องเครื่องโกนหนวดของคุณ

    กล่องเก็บสำหรับเดินทางเพื่อการจัดเก็บและปกป้องเครื่องโกนหนวดของคุณ

    ปกป้องเครื่องโกนหนวดของคุณในทุกที่ที่คุณไป พร้อมขอบที่ทันสมัยเพื่อเติมความมีสไตล์ให้ชีวิต

    ออกเดินทางอย่างไร้กังวล

    ออกเดินทางอย่างไร้กังวล

    ฝาแม่เหล็กจะช่วยให้หัวโกนสะอาด ขณะที่ระบบล็อกเพื่อการพกพาจะช่วยไม่ให้เครื่องโกนหนวดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางอย่างไร้กังวล

    แข็งแกร่ง ทนทาน

    แข็งแกร่ง ทนทาน

    เครื่องโกนหนวด Philips ของเราถูกผลิตขึ้นอย่างประณีตและทนทาน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย ผ่านการพิสูจน์ที่ยาวนาน

    การชาร์จที่สะดวก

    การชาร์จที่สะดวก

    ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      การพกพาและการจัดเก็บ
      กระเป๋าพกพา

    • กำลังไฟ

      ประเภทแบตเตอรี่
      Li-ion
      ระบบเลือกแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
      5 V
      การชาร์จ
      • ชาร์จเต็ม 1 ชั่วโมง
      • ชาร์จด่วน 5 นาที
      เวลาในการใช้งาน
      40 นาที

    • ดีไซน์

      ด้ามจับ
      ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์
      สี
      สีดำเมทัลลิก

    • บริการ

      รับประกัน
      2 ปี
      หัวโกนสำหรับเปลี่ยน
      เปลี่ยนทุกๆ 2 ปีด้วย SH71

    • ประสิทธิภาพการโกน

      ระบบการโกน
      • ใบมีดแบบ SteelPrecision
      • เทคโนโลยี Lift & Cut
      Contour Following
      หัวโกนปรับขึ้นลงได้ 3 มิติ

    • ใช้งานง่าย

      การทำความสะอาด
      สามารถล้างน้ำได้ทั้งหมด
      จอแสดงผล
      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      เปียกและแห้ง
      ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแห้ง

