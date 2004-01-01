S591/05
โกนหนวดได้แนบสนิท
Philips 500 Series มีดีไซน์กะทัดรัด ช่วยให้คุณโกนหนวดได้เกลี้ยงเกลาแม้ขณะเดินทาง ด้วยเครื่องโกนหนวดพกพาของเรา คุณจะดูดีและรู้สึกดีที่สุดทุกที่ทุกเวลาดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบการโกนแบบหมุน Lift & Cut จะยกขนออกจากรากขนอย่างนุ่มนวลเพื่อการโกนหนวดได้แนบสนิทโดยไม่ตัดโดนผิว
ใบมีดหมุน SteelPrecision 360° จะตัดขนที่ขึ้นจากหลายๆ ทิศทาง ความเร็วการตัด 3,000,000 ครั้งต่อนาทีจะช่วยให้โกนทุกเมื่อได้อย่างรวดเร็ว
ออกแบบมาเพื่อลดความระคายเคืองผิว 3D Floating Heads จะเคลื่อนที่ในสามทิศทางเพื่อให้แนบกับผิว เพื่อการโกนหนวดที่แสนสบาย
เครื่องโกนหนวดที่มีขนาดกะทัดรัด เพรียวบางและทันสมัยจะช่วยให้คุณโดดเด่น มีสไตล์ ทุกๆ ที่ที่คุณไป
มอเตอร์แม่เหล็กที่ทรงพลังจะช่วยโกนแม้แต่เคราหนาๆ เพื่อผิวที่เนียนเรียบแม้ระหว่างเดินทาง
ใบมีดของเครื่องโกนหนวดทำจากเหล็กกล้าที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ของยุโรปที่ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ทำร้ายผิว และป้องกันสิ่งสกปรก
ไม่ว่าคุณจะชอบการโกนแบบแห้งหรือการโกนแบบเปียก ใช้เจลหรือใช้โฟม เครื่องโกนหนวดของเราก็สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ การป้องกันน้ำระดับ IPX7 ช่วยให้ใช้งานได้แม้ระหว่างที่อาบน้ำ
แบตเตอรี่ Li-Ion อันทรงพลังที่ใช้ได้สะดวกต่อเนื่องถึง 40 นาทีต่อการชาร์จ 1 ชั่วโมง หรือชาร์จเพียง 5 นาทีก็เพียงพอต่อการโกนหนึ่งครั้ง
ปกป้องเครื่องโกนหนวดของคุณในทุกที่ที่คุณไป พร้อมขอบที่ทันสมัยเพื่อเติมความมีสไตล์ให้ชีวิต
ฝาแม่เหล็กจะช่วยให้หัวโกนสะอาด ขณะที่ระบบล็อกเพื่อการพกพาจะช่วยไม่ให้เครื่องโกนหนวดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการเดินทางอย่างไร้กังวล
เครื่องโกนหนวด Philips ของเราถูกผลิตขึ้นอย่างประณีตและทนทาน เพื่อให้ประสิทธิภาพที่ยาวนาน ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย ผ่านการพิสูจน์ที่ยาวนาน
ที่ Philips เราขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกแง่มุมของการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปที่การลดขยะและลดจำนวนอะแดปเตอร์ USB ที่เรานำสู่ตลาด หากคุณต้องการอะแดปเตอร์ เรามีหน่วยจัดจำหน่ายที่เหมาะสมพร้อมให้บริการที่ www.philips.com/support
