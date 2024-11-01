SCD148/50
กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์
กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent SCD148/50 มีกระเป๋าด้านหน้าที่นำสมัย 2 แบบเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของกระเป๋าให้เหมาะกับซีซัน หรือเสื้อผ้า และมีคุณสมบัติทั้งหมดของกระเป๋า Avent Baby Bagดูประโยชน์ทั้งหมด
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สำหรับเก็บนมเย็นจากการปั๊มน้ำนมหรือนมผง หรือน้ำร้อน ซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง 4 ชั่วโมง
ไมโครไฟเบอร์น้ำหนักเบาและทำความสะอาดง่าย
กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาสูงสุด
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