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  • กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์ กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์ กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์

    Philips Avent กระเป๋าสะพายข้าง Avent

    SCD148/50

    กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์

    กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent SCD148/50 มีกระเป๋าด้านหน้าที่นำสมัย 2 แบบเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของกระเป๋าให้เหมาะกับซีซัน หรือเสื้อผ้า และมีคุณสมบัติทั้งหมดของกระเป๋า Avent Baby Bag

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    Philips Avent กระเป๋าสะพายข้าง Avent

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    กระเป๋าหนึ่งใบ สองรูปลักษณ์

    เพียงเปลี่ยนกระเป๋าด้านหน้าเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์

    • สีน้ำตาล
    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขวดภาชนะยังอุ่นหรือร้อนอยู่

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขวดภาชนะยังอุ่นหรือร้อนอยู่

    สำหรับเก็บนมเย็นจากการปั๊มน้ำนมหรือนมผง หรือน้ำร้อน ซึ่งสามารถเก็บได้นานถึง 4 ชั่วโมง

    ไมโครไฟเบอร์ที่ทำความสะอาดง่าย และมีน้ำหนักเบา

    ไมโครไฟเบอร์ที่ทำความสะอาดง่าย และมีน้ำหนักเบา

    ไมโครไฟเบอร์น้ำหนักเบาและทำความสะอาดง่าย

    มีให้เลือกแบบกระเป๋า 2 ซิป นำเสนอสองรูปลักษณ์ในหนึ่งเดียว

    มีให้เลือกแบบกระเป๋า 2 ซิป นำเสนอสองรูปลักษณ์ในหนึ่งเดียว

    กระเป๋าแบบถอดออกได้สำหรับบรรจุของส่วนตัว

    กระเป๋าแบบถอดออกได้สำหรับบรรจุของส่วนตัว

    สายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ

    กระเป๋าสะพายข้าง Philips Avent มีสายสะพายไหล่แบบปรับได้หลายระดับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพาสูงสุด

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ดีไซน์

      สี
      มีสีหลากหลาย

    • ประเทศผู้ผลิต

      จีน
      ใช่

    • สิ่งที่ให้มา

      กระเป๋า
      1  ชิ้น
      แผ่นรองพลาสติกสำหรับเด็ก
      1  ชิ้น
      กระเป๋าใส่ผ้าสำหรับซัก
      1  ชิ้น
      กระเป๋าสำหรับบรรจุของส่วนตัว
      1  ชิ้น
      กระเป๋าหิ้วบรรจุขวดนมกันความร้อน
      1  ชิ้น

    • ระยะการพัฒนาการ

      ช่วง
      • 6 - 12 เดือน
      • 0 - 6 เดือน

    Badge-D2C

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